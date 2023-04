La battaglia sindacale Proteste in Regione, ma ci sono spiragli: "Fondi più equilibrati"

Parlano di ‘tregua armata’ le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Fials e Ugl salute i cui rappresentanti sono stati ricevuti, ieri mattina, ad Ancona, dall’assessore alla sanità, Filippo Saltamartini. Un confronto costruttivo e che ha soddisfatto i cinque sindacalisti (Viola Rossi Cgil, Giorgio Cipollini Cisl, Benito Rossi Ugl, Fausto Menzietti Fials e Paolo Sabatini Uil) ricevuti nel dipartimento salute della Regione. Saltamartini li ha infatti rassicurati sui temi portati alla sua attenzione, ma fino a quando non vedranno concretizzarsi ciò che l’assessore ha detto loro, resteranno sul chi va là. Ad Ancona, davanti palazzo Raffaello, erano in tanti ieri mattina: una ottantina di lavoratori degli ospedali Piceni (più del 50% coloro che sono direttamente coinvolti nella querelle degli incarichi di funzione) che a gran voce hanno manifestato per la soluzione di tre questioni fondamentalmente: in primis gli incarichi di funzione, ma anche i tempi di vestizione e il riequilibrio dei fondi. "Su quest’ultima problematica – dice Giorgio Cipollini –, dopo aver illustrato lo squilibrio storico dei fondi del Piceno, Saltamartini ci ha garantito che procederà ad erogare una seconda tranche dopo la prima che è stata di 266 mila euro, per continuare il percorso di riallineamento dei fondi. Ci ha assicurato che eliminerà il divario che c’è tra l’Ast Ascoli e le altre Ast delle Marche. Per quanto riguarda, invece, i tempi di vestizione – continua il rappresentante della Cisl –, ci ha detto che darà indicazioni affinché gli stessi vengano immediatamente pagati perché rappresentano un diritto del lavoratore. Infine, sugli incarichi di funzione, ci ha riferito che a lui non sono ancora state comunicate le presunte motivazioni di illegittimità degli atti adottati dalla precedente direzione. Quindi, quando gli saranno palesati si potrà esprimere, e comunque bisognerà attivare tutta la procedura. L’assessore è comunque preoccupato perché di instaurerebbe un contenzioso enorme (più di 100 possibili ricorsi al Tar ndr). Ci ha detto che la Regione dovrà esaminare tutta la situazione, ma siccome nel frattempo si nomineranno i direttori delle Ast, i tempi per le eventuali procedure amministrative di annullamento degli incarichi, qualora fossero illegittime, saranno molto lunghi. Siamo soddisfatti dell’incontro – conclude Cipollini –, ma viste le esperienze passate siamo sempre un po’ cauti. Diciamo, dunque, che nei confronti della Regione c’è da parte nostra una tregua armata". Si avvicina, intanto, la scadenza della proroga del contratto dei commissari delle Ast fissata per il prossimo 15 aprile. Ma la Regione procederà sicuramente con una seconda proroga.

Lorenza Cappelli