La battaglia sui rifiuti "Relluce, andiamo avanti"

Sulla discarica Relluce sono pronti a continuare la battaglia i sindaci Appignano del Tronto Sara Moreschini e di Castel di Lama, Mauro Bochicchio. Nei giorni scorsi il Tar delle Marche ha bocciato il loro ricorso, in merito all’autorizzazione alla realizzazione della settima vasca per l’ampliamento della discarica di Relluce, di proprietà di Ascoli servizi comunali. "Sapevamo – dichiara il sindaco Sara Moreschini – che non sarebbe stato facile, ma noi non molliamo, difenderemo il nostro territorio con le unghie. Dopo che la comunità Ama Aquilone è andata via hanno subito iniziato i lavori. La comunità rappresentava un importante ostacolo. Insieme al comune di Castel di Lama abbiamo chiesto la sospensiva, per diversi i motivi: hanno rilevato che non sussistono sufficienti presupposti per l’adozione di misure cautelari. Si è sottolineato che il prospettato pericolo derivante da movimenti franosi di scivolamento lungo l’impianto non riguardano, al momento, l’area in cui sarà realizzata la nuova vasca 7. Perché non è stata realizzata la vasca, sono convinta che accadrà quanto è successo anche per altre vasche. Non è stata presa in considerazione neanche la mancanza di distanze dalla frazione di Cese di Castel di Lama, area in espansione, che ha potenzialità di crescita. L’hanno vinto con l’interpretazione autentica che la Regione ha fatto l’anno scorso per far fare la settima vasca. Però la guerra non è ancora finita, perché dobbiamo andare al Tar del merito. Se serve andremo anche al Consiglio di Stato. Per noi questa è una sentenza che non riteniamo giusta, perché la pensiamo in maniera diversa, lo abbiamo scritto nelle nostre memorie al Tar e continueremo a sostenere le nostre idee. Noi non ci fermiamo, già dalla prossima settimana continueremo a ragionare sul da farsi, difenderemo il nostro territorio. Ci metteremo tutto l’impegno per noi e per i nostri cittadini, non ci fermeremo al primo grado".

L’interpretazione autentica infatti ha ribaltato l’esito di una serie di sentenze del Tar e rischia di consentire lo sviluppo di nuove vasche utilizzando dei nuovi criteri interpretati. Il sindaco Mauro Bochicchio ha continuato: "Non sarà semplice ribaltare la sentenza – dichiara il primo cittadino – ma noi non ci diamo per vinti, dobbiamo difendere il nostro territorio e lo faremo. Sulla questione del biodigestore mi sono impegnato affinché l’area verde stralciato venisse riportato sul piano. Ho paura che il progetto del biodigestore verrà accantonato per la costruzione addirittura di un’ottava vasca. La preoccupazione è dettata anche dall’insediamento di altri impianti, c’è infatti l’autorizzazione per rimuovere a distanza di anni i rifiuti pericolosi nell’area ex Ocma, rimuoveranno solo gli attuali rifiuti o si creerà un punto di smaltimento per rifiuti pericolosi? Paradossalmente si fanno le battaglie ambientali per il taglio di piante, ma nessuno dice una parola su quanto sta accadendo. Confesso che sono preoccupato, sarà nostra premura controllare che tutto venga fatto secondo legge. Intanto si lavora per realizzare la settima vasca e noi a Castel di Lama ancora subiamo tutti i disagi per l’orrido puzzo che la vecchia discarica di Relluce continua a produrre".

Maria Grazia Lappa