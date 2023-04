La battaglia sulla sanità "Qui i più poveri delle Marche Basta elemosine, servono fatti"

Continua la battaglia che Usb, Nursind e Nursing Up stanno portando avanti per il riconoscimento dei tempi di vestizione agli operatori dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Le tre sigle sindacali annunciano come, dopo un primo incontro saltato, ne sia stato convocato un altro dalla prefettura di Ascoli per il prossimo 27 aprile, al quale, oltre a loro, sono stati invitati a partecipare Nadia Storti, in rappresentanza dell’azienda liquidatoria, e il commissario dell’Ast di Ascoli. "Come rappresentanti sindacali – dicono Mauro Giuliani dell’Usb, Maurizio Pelosi del Nursind e Roberto Tassi del Nursing Up – auspichiamo che in quella sede sia confermato quanto annunciato dall’assessore regionale alla sanità, ovvero la definizione delle risorse economiche per remunerare tutti gli operatori sanitari entro giugno 2023. Visto il perpetrarsi del mancato riconoscimento del diritto previsto dal Ccnl, fermo al 21 maggio 2018, non saremo più disposti ad attendere, o rimandare, e pertanto annunciamo sin da ora che, qualora non pervenisse una risposta tangibile in questo contesto, depositeremo al tribunale di Ascoli la vertenza legale entro 15 giorni. Stanchi delle promesse, dopo lo spirito di abnegazione dimostrato dal personale stando in prima linea durante la pandemia, indossando tute senza mangiare e bere per 610 ore consecutive, crediamo che probabilmente tutta la politica regionale si sia già dimenticata degli ‘eroi’ con cui all’epoca si riempivano la bocca. Visto che questo diritto che nell’ex Area vasta 5 vedeva riconosciuti 40 minuti di vestizione Dpi Covid non è stato riconosciuto e a tutt’oggi rivendica giustizia, chiederemo atti concreti formali ed economici. La pazienza è finita – continuano i tre rappresentanti sindacali – e non siamo più disponibili ad elemosinare: pretendiamo fino all’ultimo centesimo che deve andare nelle tasche dei dipendenti dell’Ast del Piceno. Ricordiamo che tale procedura è doverosa a tutela dei lavoratori dato che è stato sottoscritto l’accordo a dicembre 2022, 4 mesi fa, ma che grazie alle scriventi è stata portata a conoscenza della Storti, allora direttore Asur, la surreale situazione di stallo della procedura. Concludendo ricordiamo che gli operatori sanitari dell’Ast di Ascoli risultano essere, da almeno un decennio, i più poveri della sanità marchigiana. Siamo pronti a procedere ad oltranza per difendere i diritti contrattuali ed economici dei dipendenti e restituire loro la dignità".

l. c.