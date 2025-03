La battaglia sull’Oliva Dop: "Fondi per la produzione"

Continua a tenere banco la vicenda della tutela dell’oliva tenera ascolana dopo l’interrogazione presentata dall’onorevole Mirco Carloni al Governo e le rassicurazioni del sottosegretario Luigi D’Erasmo su una revisione dei controlli delle Dop. Giovedì sono intervenuti il presidente di Confindustria Ascoli, Simone Ferraioli e la consigliera regionale Monica Acciarri. E ieri anche l’assessore regionale all’agricoltura Andrea Maria Antonini, ha voluto fare alcune precisazioni in merito. "Auspico – ha scritto in un comunicato – che l’oliva tenera ascolana sia un elemento di traino del territorio e non materia per vecchi e nuovi contenziosi. Il Consorzio di tutela dell’oliva ascolana picena Dop e le attività artigianali e industriali di trasformazione dell’oliva, hanno una funzione strategica, creando valore e ricchezza per il territorio. Sono convinto che tutti noi vorremmo che l’oliva tenera ascolana fosse la base di ogni oliva ripiena in commercio. Correttamente il Consorzio persegue il disciplinare e pretende di tutelarne la produzione. Il problema però, purtroppo, è che la produzione attuale di oliva tenera ascolana è ampiamente insufficiente per dare risposte alle esigenze del mercato, disperdendosi inoltre in tre diversi utilizzi: olio da tavola, olive in salamoia e appunto olive ripiene. Raccogliere l’ascolana tenera, inoltre, ha anche dei costi molto alti, rendendo tutto il processo più oneroso. E’ per questo che da inizio anno ho avviato nella consapevolezza che l’oliva ripiena ascolana sia un brand di assoluto valore non solo per il Piceno, ma per tutto il territorio marchigiano, alcuni interventi concreti che vanno proprio verso l’incremento del prodotto. Innanzitutto è necessario innalzare gli aiuti attraverso il Csr (piano complementare allo sviluppo rurale) ad impianto oliveti DOP-IGP al massimo consentito per legge, ovvero fino al 65%. Ne troveremo una prima applicazione nel ‘Bando Giovani’ di prossima uscita e a seguire in tutti i bandi dove sarà possibile inserirlo. Poi, lo stesso innalzamento al 65% ci sarà per le ristrutturazioni di oliveti esistenti. Inoltre, è allo studio un intervento specifico per finanziare impianti di olivi Dop ascolana fino al 90% con fondi regionali. Quindi, a breve, ogni imprenditore avrà la possibilità di contribuire all’aumento di produzione. Nel frattempo – ha concluso l’assessore Antonini – evitiamo se è possibile di ricorrere a strumenti e linguaggi divisivi e conflittuali".

Valerio Rosa