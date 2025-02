La Bcc e la campagna ’M’illumino di meno’

La Banca di Ripatransone e del Fermano aderisce a ’M’Illumino di Meno’, la giornata nazionale del risparmio energetico che Rai Radio2 con Caterpillar organizza annualmente dal 2005, per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Tema di quest’anno: la moda. I costi ambientali di quella che viene definita ’moda usa e getta’ sono ingenti: l’Agenzia europea dell’ambiente ha affermato che, nell’ultimo ventennio, il tempo di utilizzo medio degli abiti è diminuito del 36%: urgono soluzioni che promuovano il riuso e la valorizzazione degli abiti.

"Federcasse e Confcooperative sono sensibili all’evento ‘M’Illumino di Meno’– ricorda il presidente della Bcc di Ripatransone e del Fermano, Michelino Michetti – Il nostro Istituto coglie ogni anno l’occasione per fare un punto della situazione dei nostri progetti per ridurre l’impatto sull’ambiente. Non ci limitiamo a spegnere le luci, ma riflettiamo sulle azioni quotidiane alla dematerializzazione dei documenti, alla raccolta differenziata e ad altri risultati ottenuti come la compensazione della produzione di CO2".