’La bella Otero - L’ultima intervista’. Gli alunni del Capriotti protagonisti

Coinvolge oltre sessanta studenti dell’IIS Augusto Capriotti di San Benedetto, il musical ’La bella Otero - L’ultima intervista’, che verrà messo in scena giovedì 23 maggio al Palariviera, frutto dell’impegno del laboratorio ’Musical in lingua’. Un musical originale, cantato e recitato in francese, spagnolo, inglese, tedesco e cinese, le lingue studiate nell’Istituto, con la musica interamente suonata dal vivo, i cui testi e coreografie sono stati ideati dalla professoressa Paola Sguerrini. Giovedì alle 9.30 è in programma un matinée riservato a studenti e insegnanti dell’Istituto, preceduto da conferenza illustrativa e seguito da un dibattito, mentre la sera alle ore 21 sarà destinata al pubblico (ingresso con un contributo volontario a partire da 10 euro a sostegno del progetto biglietti acquistabili presso il Capriotti, prenotazioni musical.inlingua@iiscapriotti.edu.it). Il musical si avvale della consulenza linguistica delle professoresse Luisa Basili (spagnolo, nonché aiuto regista), co-responsabile del progetto e capo-dipartimento di Lingue, Maria Allegretti (francese), Ines Yepez Del Valle (inglese), Antonella Meconi (tedesco), Daniela Marcozzi (cinese) e dell’apporto artistico del docente di madre lingua inglese professor Joshua Bertollini, tenore, pianista e attore di musical. Nel cast anche i musicisti José Salguero (chitarra flamenca e voce) e il polistrumentista Massimiliano Devito (chitarra e percussioni). La regia è dall’attrice e regista Gilda Luzzi, che è anche assistente alla sceneggiatura e di Paola Sguerrini. Costumi, scenografie, grafica, acconciature e trucco sono stati realizzati dagli studenti, grazie ad una ricerca storica. La scelta della Bella Otero, celebre personaggio della Belle Epoque, è stata ispirata dall’imminente ricorrenza dei sessant’anni dalla sua scomparsa e dal fatto che le vicende della sua vita si prestassero ad essere narrate nelle lingue che l’attrice e danzatrice parlava, avendo soggiornato in oltre cinquanta paesi con le sue tournée.

"E’ uno spettacolo originale, che ci ha assorbito sotto tutti i profili, perché ci abbiamo creduto molto – dichiara il dirigente scolastico Enrico Piasini – sono incluse tutte le lingue insegnate nell’istituto, anche quella cinese inserita da quest’anno, verso la quale nel prossimo anno scolastico avremo un notevole incremento di iscritti". "L’attività teatrale consente ai nostri studenti – dichiarano le docenti coinvolte – di conoscere se stessi, di eliminare barriere personali e sociali, di migliorare la collaborazione, in un ambiente inclusivo".

Stefania Mezzina