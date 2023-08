La bellezza del corteo: largo alle castellane anche ad agosto

Oltre alle dame, anche le castellane saranno le protagoniste principali del corteo storico della Quintana. In tal senso, comincia a delinearsi il quadro delle ‘signore’ che parteciperanno all’edizione di domenica. La 37enne Laura Addis, ad esempio, sarà la castellana di Folignano. Laureata in economia aziendale, è consigliera comunale con delega alla cultura e lavora in un negozio d’abbigliamento. "Questo, per me, è un piccolo grande sogno che si avvera, desiderato sin da bambina". Anche il castello di Acquasanta ha sciolto i dubbi, decidendo di assegnare il ruolo della più bella del paese alla 33enne Raissa Ripani. Per tanti anni è stata una parrucchiera ma a breve aprirà nel borgo termale una propria attività commerciale di edicola e ricevitoria. Raissa è nipote dell’ex cavaliere Luigi Ripani, che gareggiò sia per il sestiere di Sant’Emidio che per Porta Romana. La castellana acquasantana è molto legata al suo territorio, tanto da collaborare con il comitato che organizza annualmente la festa di Santa Maria. Per Monteprandone, invece, sfilerà Laura Dell’Erba, 33enne insegnante di pilates. Laureata in Scienze Motorie, ha anche collaborato per tre anni con la società calcistica dell’Atletico Centobuchi. Fidanzata con Valerio Amadio, ascolano e uno dei giudici della Quintana, è mamma di due bambini: Ascanio di quattro anni e Anita di un anno. Infine, il castello di Venarotta ha scelto la 31enne Jlenia Onesi. Originaria di Palmiano, la castellana è sposata con Mirko Albanesi, cantante della band ‘N’ice Cream’ e mamma di due bambini: Diego e Maddalena.

Matteo Porfiri