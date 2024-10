La ’bellezza’ nell’arte e nella religione

Nell’ambito della rassegna d’arte contemporanea ’Quattro mani’, visitabile in Palazzina Azzurra fino al 3 novembre, l’Associazione Culturale ’PescarArt & Co.’ di Giancarlo Costanzo ha organizzato per oggi alle 17.30 un interessante incontro all’auditorium ‘Tebaldini’ di San Benedetto dal titolo ’Prezioso come una notte stellata’. L’evento si colloca, tra l’altro, a pochi giorni dalla conclusione della Giornata Mondiale di preghiera per la cura del creato, coincisa con la festa di San Francesco d’Assisi il 4 ottobre, della Giornata Mondiale per la salute mentale il 10 ottobre e nell’ottavo centenario della stesura del Cantico delle Creature del Poverello d’Assisi.

Il vescovo Gianpiero Palmieri, il professor Andrea Viozzi e il dottor Enrico Paolini, moderati dal giornalista Matteo Porfiri, analizzeranno per l’occasione il tema della ‘Bellezza’ nella Parola, nell’arte ma anche nell’ambito medico.

Al centro del loro intervento ci sarà l’uomo, essere quanto mai prezioso, che verrà analizzato, però, come se fosse un poliedro dai molteplici lati e rifrangenze, con le sue piccole unità e originalità del suo essere. Si parla di un uomo che contempla il firmamento del cielo riconoscendosi piccolo dinanzi all’immensità del Creato, ma che al contempo è spinto dagli astri del cielo a mettersi in cammino per giungere verso un sogno. L’appuntamento con il convegno è dunque per oggi alle 17.30 all’auditorium Tebaldini.