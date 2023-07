La bellezza vista da Galimberti Incontro in piazza a Magliano

La manifestazione ‘Non a Voce Sola’, nella sua 14° edizione, continua ad animare l’estate marchigiana toccando i borghi e i luoghi più suggestivi delle Marche. Mercoledì alle 21,15 la piccola e accogliente piazza Gramsci di Magliano di Tenna, ospiterà Umberto Galimberti, uno dei più importanti pensatori dei nostri tempi. Dialogherà con il pubblico sulla bellezza come eccedenza di significato. "Della bellezza – spiega Galimberti – non si può parlare perché non si può ridurre a ragionamento, in quanto senza scopo e al di fuori della catena dell’utilità. È un evento simbolico che mette insieme visibile e invisibile. Solo sacrificando la parte razionale possiamo accedere all’invisibile, la nostra parte folle. Praticare l’estetica è frequentare la follia".

Il sindaco di Magliano di Tenna, Pietro Cesetti, con la sua amministrazione ha voluto inserirsi in questa importante rassegna, per finalità culturali e di promozione del territorio. "Quest’anno per noi è un periodo di sperimentazioni – dichiara Cesetti - iniziate con lo spettacolo del comico affermatosi a Zelig, Paolo Cevoli e mercoledì con il filosofo Umberto Galimberti. Per il 2024 probabilmente avremo una programmazione ancora più importante con l’utilizzo anche del campo sportivo comunale". Galimberti, è senza dubbio uno dei più noti filosofi, sociologi e psicoanalisti italiani. Laureatosi alla Cattolica di Milano con una tesi su di lui, diventa poi amico e traduttore dello psichiatra e filosofo Karl Jaspers. L’evento sarà ad ingresso libero, info al numero 3384162283.

Alessio Carassai