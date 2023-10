La biblioteca intitolata a don Gerardo Di Girolamo

La biblioteca comunale e quella parrocchiale di Cupra saranno intitolate al parroco emerito don Gerardo Di Girolamo, nato a Cossignano nell’ottobre del 1931e morto a Cupra nel dicembre del 2013. Trascorsi 10 anni, la giunta ha deciso di legare il suo nome alla biblioteca che si trova nei locali adiacenti alla stazione ferroviaria. Nella delibera si legge, tra l’altro che don Gerardo "si è distinto in vita per dedizione alla comunità sia in ambito ecclesiastico che laico". L’istanza di intitolazione è stata prodotta, per il Consiglio Pastorale, dall’attuale parroco don Roberto Traini, che ha allegato la biografia di don Gerardo. A lui, infatti, sono legate l’evoluzione del cinema Margherita e l’istituzione della biblioteca parrocchiale, ispirandosi ai monasteri benedettini, progetti realizzati con la collaborazione di don Luciano Paci, all’epoca entrambi vice parroci di S. Basso, sotto la direzione dell’arciprete Lanciotti. Don Gerardo è stato tra i fondatori della libreria Nuovi Orizzonti ed aveva una grande passione per i libri, tanto che in Chiesa aveva sempre un espositore con i libri spirituali, in vendita, da lui selezionati.