La biblioteca riprende le attività

Dopo la pausa estiva, la biblioteca del Centro GiovArti a Centobuchi di Monteprandone, riapre le porte agli utenti. Da lunedì 11 e per tutto il mese di settembre, la sala lettura sarà aperta dal lunedì al venerdì, solo il pomeriggio, mentre nel mese di ottobre gli orari verranno ampliati. Di seguito i giorni e gli orari in cui poter usufruire del servizio: dal lunedì al venerdì, dalle 14:30 alle 19:30; dal martedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e il sabato dalle 8:30 alle 12:30. L’accesso è libero. Gli utenti possono usufruire degli spazi per studiare, consultare o prendere in prestito i volumi presenti nella struttura comunale. situata in viale De Gasperi a Centobuchi. La biblioteca è particolarmente frequentata dagli studenti universitari, in vista della preparazione degli esami, ma anche da persone di una certa età che vanno per leggere un libro. E’ intenzione del Comune ampliare il patrimonio librario.