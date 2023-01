La ’bici stazione’ a Grottammare, lunedì si parte

Lunedì inizieranno i lavori per la realizzazione della ’Bici-Stazione’ di Grottammare. Lo ha annunciato l’assessore ai lavori pubblici Manolo Olivieri. L’attività è affidata all’impresa ascolana ’Sato srl’. Si tratta del secondo stralcio della riqualificazione di piazza Stazione e riguarda il lato sud, dove da non molto tempo c’è anche la fermata dell’autobus. Con quest’opera sarà risolto il problema del dissesto sulla pavimentazione dei marciapiedi esistenti e la realizzazione di un’area di sosta dedicata alle biciclette, con l’obiettivo di proseguire il miglioramento della mobilità sostenibile intermodale, incentivando l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale attraverso mezzi ecologici quali biciclette, treno e autobus. I lavori sono stati finanziati per 70mila euro dalla Regione Marche e per 30mila euro da risorse comunali. La riqualificazione prevede anche il rinnovamento degli arredi (aiuola e panchine) e la posa di una pavimentazione in continuità con quanto già realizzato sul lato nord nel 2021. Vanno avanti, ma a rilento, i lavori di riqualificazione del Centro Sportivo Tesino Nord. Il cantiere è stato aperto il 10 ottobre scorso dalla ditta Ecosinergy s.r.l. di San Benedetto, per l’importo complessivo di 276.126,52 euro. I lavori sono previsti nell’ambito di un progetto di riqualificazione e ammodernamento del valore complessivo di 490.000 euro, per il quale il comune di Grottammare ha acceso un muto con l’Istituto del credito sportivo, attraverso l’iniziativa ’Sport Missione Comune’.