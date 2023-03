La biciclettata Adriatica "Un percorso strategico"

È stata coronata da un successo la prima edizione della ’Biciclettata Adriatica - Tappa Civitanova’, organizzata da tutte le associazioni locali della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab) delle Marche e non era cosa scontata data la distanza da percorrere.

Numerosi appassionati e cittadini interessati al tema della mobilità ’dolce’, invece, hanno affrontato l’impresa. Domenica scorsa, i partecipanti, provenienti da Sud, sono partiti da San Benedetto e, sotto la guida dell’associazione Fiab Sbt, hanno raggiunto Civitanova in un percorso a tappe di circa 50 chilometri attraverso i comuni di Grottammare, Cupra, Pedaso, Altidona, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Il percorso ricalca il tracciato di quella che sarà la Ciclovia Adriatica Nazionale, un itinerario ciclabile di 1.200 chilometri che attraversa questo tratto di costa, al momento incompleto per la mancanza degli attraversamenti ciclopedonali sui fiumi, che in alcuni casi registrano anni di ritardo.

Nel corso della manifestazione è stato quindi necessario, in alcuni tratti, percorrere la statale adriatica o procedere a piedi. Scopo della manifestazione è stato sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza sul valore strategico di questa infrastruttura ciclabile evidenziando le criticità, ma anche gli esempi virtuosi, come il ponte ciclopedonale di Altidona, una struttura bella e funzionale inaugurata nel 2019 grazie alla collaborazione e alla volontà degli enti locali. "Il completamento dei collegamenti, compreso quello sul fiume Tronto che ha visto la recente cancellazione dei fondi destinati alla sua costruzione – affermano i vertici della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Sbt – rappresenta un nodo essenziale per l’efficacia di questo asse della mobilità sostenibile urbana e interurbana e un importante valore aggiunto per l’accoglienza turistica e la scoperta del nostro territorio".

Marcello Iezzi