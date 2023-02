La bimba mascherata da dottoressa "Ogni anno omaggia chi l’ha salvata"

La piccola Anna Grazia è una bimba nata prematura. Alla nascita, pesava solo 900 grammi e la sua vita era davvero appesa a un filo. Grazie all’affetto della sua famiglia, e soprattutto all’amore dei medici che l’hanno seguita, è riuscita a sopravvivere. E così la bimba, che a giugno compirà tre anni, ad ogni Carnevale si maschera da neonatologa, per omaggiare il reparto di terapia intensiva neonatale che l’ha salvata. La storia, commovente, arriva da San Benedetto, dove Anna Grazia Mignini vive insieme a mamma Lucilla, papà Vincenzo e i suoi due fratellini Armando e Francesco. Venuta al mondo troppo presto, il 7 giugno 2020, è rimasta per oltre due mesi e mezzo al Salesi di Ancona. I genitori potevano vederla poche ore a settimana, visto che si era ancora in lockdown e c’erano restrizioni stringenti. Hanno pianto e versato lacrime. Pregato e sperato che la loro terzogenita, la femminuccia della famiglia, uscisse da quell’incubatrice. A sostenerli c’erano i medici e c’era anche l’associazione ‘Prima del Tempo’, che li ha aiutati a superare un momento psicologicamente drammatico. Il 20 agosto, poi, è arrivata la splendida notizia: nonostante Anna Grazia fosse nata di 26 settimane e quattro giorni, è uscita dalla terapia intensiva, dimostrando di essere una combattente nata.

"Così, per omaggiare i medici che sono riusciti a salvarla, con grande professionalità e uno spiccato senso di umanità, ogni anno ‘mascheriamo’ la nostra piccolina da medico della terapia intensiva neonatale del Salesi – racconta mamma Lucilla –. Adesso, anzi, abbiamo acquistato anche una finta incubatrice da affiancare alla valigetta e allo stetoscopio. Sul camice, poi, è riportato l’adesivo viola, simbolo dell’associazione ‘Prima del Tempo’, che ci è stata davvero molto vicina. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare, in particolare, il dottor Alessandro Capestro e la nostra pediatra Tiziana Piunti. Loro sono la dimostrazione del fatto che ci sono degli ‘angeli’ anche sulla terra, che sono al nostro fianco e ci aiutano nei momenti di difficoltà. Ringrazio anche il reparto di cardiologia, perché la piccola ha ancora un problemino al cuore che dobbiamo monitorare quotidianamente. Anna Grazia è felicissima di indossare il camice da neonatologa – conclude la mamma della bambina – e continueremo sempre a omaggiare il personale del Salesi. Perché se lei è qui, a casa nostra, il merito è tutto dei medici del reparto di terapia intensiva neonatale". Una bella storia di Carnevale, quella che arriva da San Benedetto, e che dimostra, semmai ce ne fosse bisogno, che anche la buona sanità esiste. Buon Carnevale, piccola dottoressa. Matteo Porfiri