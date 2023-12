La ’Bottega del vino’ cerca un padrone: il comune pubblica il bando per la gestione

Il Comune di Ripatransone ha pubblicato l’avviso per le manifestazioni di interesse ai fini dell’affidamento della gestione della Bottega del vino, locale finalizzato alla somministrazione di alimenti e bevande con particolare focus sulla valorizzazione dei vini e dei prodotti tipici locali, sito al piano terra del trecentesco Palazzo del Podestà, edificio tra i più antichi della Regione Marche che ospita anche il Teatro Storico ’Luigi Mercantini’. La struttura è stata completamente rinnovata e l’affidamento include l’uso di locali al chiuso, con servizi per pubblico e personale e di due pertinenze all’aperto: il giardino posteriore panoramico con vista sul paesaggio collinare e montano e il loggiato anteriore. L’avviso pubblico, il capitolato di gestione e quant’altro, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Ripatransone. La scadenza è fissata per il giorno 8 gennaio alle ore 12. Info 0735 917314.