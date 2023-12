La ’Bottega del vino’ è rinata: ora il bando del Comune

Ultimati i lavori di ampliamento a Ripatransone torna a vivere la ’Bottega del vino’ di proprietà del Comune, che si trova al piano terra del Palazzo del Podestà. Ora l’amministrazione ha pubblicato il bando per la gestione di quella che sarà la vetrina espositiva di tutte le cantine ripane, una ventina in tutto. Il progetto, finanziato dal Gal Piceno per 110mila euro, più 25mila euro del bilancio comunale, ha previsto l’ampliamento della vecchia Bottega del vino utilizzando i locali che erano dell’Ufficio di polizia municipale, trasferito al piano terrà del comune. Al locale preesistente se ne sono aggiunti due, di cui uno destinato a cucina l’altro a servizi e cantinetta espositiva dei prodotti tipici, in particolare dei vini prodotti in territorio di Ripatransone. "I locali sono stati regolamentati anche dal punto di vista igienico sanitario, con servizi riservati al personale e per il pubblico in visita all’esposizione – spiega il sindaco Alessandro Lucciarini – Alla struttura si unisce anche un ampio giardino esterno che da primavera all’autunno offre una vista stupenda su tutta la catena appenninica". Si concretizza, così, un progetto che l’amministrazione Lucciarini aveva da tempo in programma.