La Brosway entra nella casa del Grande Fratello Vip

La Brosway, brand leader nel fashion jewelry con sede a Grottazzolina e anima a Montegiorgio, è pronto a illuminare lo schermo televisivo con la sua eleganza e il suo stile unico nella nuova edizione del Grande Fratello Vip 8, in onda in questi giorni su Canale 5. Nella Casa più spiata d’Italia, si rinnova con una formula di promozione di successo, unendo per la prima volta personaggi famosi e non famosi in una competizione avvincente. Brosway, con la sua visione innovativa e il suo linguaggio dinamico, si inserisce perfettamente in questo nuovo format. Le collezioni dei gioielli Brosway per donna e uomo avranno un ruolo di rilievo all’interno della trasmissione. I gioielli saranno parte integrante delle dinamiche del programma, capaci di raccontare la personalità e le storie uniche dei concorrenti, aggiungendo un tocco di fashion style alla Casa .