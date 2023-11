La Brosway si aggiudica il Deisgn excellence award

La Brosway Italia, azienda leader nel settore della gioielleria con sede a Grottazzolina e anima a Montegiorgio, vince il premio ‘Design Excellence Awards 2023’ concesso dall’Accessories Council nella categoria Fashion Jewelry. Il bracciale Chakra, collezione must have del brand, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento dall’istituzione statunitense nella serata dell’8 novembre, durante un esclusivo evento a New York nello showroom della celebre piattaforma digitale Fashionphile. La manifestazione nata per premiare le eccellenze nel design e nella categoria fashion, ha concesso il primo posto proprio il gioiello mistico di Brosway Italia. Il bracciale Chakra, abbinato ai tre significati simbolici mistero, cambiamento e meraviglia, è un amuleto che attira energia positiva e risveglia sogni ed emozioni. Presente alla cerimonia Valerio Beleggia, Creative Director di Brosway Italia. "Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo successo – dichiara Valerio Beleggia - e che continuano a sostenere la nostra visione e innovazione nel mondo della moda e del design creando gioielli che non solo abbelliscono ma, che soprattutto, ispirano. Continueremo a diffondere l’eccellenza italiana con prodotti di alta qualità e con uno stile distintivo".

a.c.