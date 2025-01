‘La Buona Novella di De Andrè’ domenica al teatro Filarmonici

Nella Sala ‘De Carolis’ di Palazzo Arengo, è stato presentato il concerto ‘La Buona Novella di Fabrizio De André’ con il Coro Polifonico Malatestiano di Fano, diretto dal Maestro Francesco Santini. L’evento, organizzato da Lions Club Ascoli Piceno Host, Leo Club Costantino Rozzi, Portico di Padre Brown, Comune e Diocesi di Ascoli, si svolgerà domenica 19 gennaio alle ore 21, al Teatro Filarmonici.

Alla conferenza stampa di presentazione, hanno partecipato Francesca Pantaloni (presidente Lions Club Ascoli), Maria Vittoria Tranquilli (Presidente Leo Club Rozzi), Pina Traini (associazione ‘Portico di Padre Brown’) e il dottor Antonio Ferretti (responsabile Reparto di Radiologia dell’ospedale ‘Mazzoni’). In rappresentanza del Comune era presente l’assessore Annagrazia Di Nicola, mentre per la Diocesi è intervenuto don Francesco Mangani (cappellano ospedale ‘Mazzoni’).

Oltre al Coro Polifonico Malatestiano, nel concerto si esibiranno anche alcuni cantanti e musicisti: Valeria Bostrenghi Visconti (voce solista), Morena Morico (flauto), Daniele Rossi (fisarmonica), Andrea Romani (clarinetto basso). La regia dell’evento sarà affidata a Carlo Simoni.

Il ricavato del biglietto d’ingresso, del costo di 20 euro, sarà devoluto al Reparto di Radioterapia dell’ospedale ‘Mazzoni’, per l’installazione di un impianto di filodiffusione. "L’evento – ha dichiarato Francesca Pantaloni – unisce cultura, musica e solidarietà. ‘La Buona Novella’ è un album di De André, ispirato ai Vangeli apocrifi, che contiene una profondità spirituale e una sensibilità sociale".

"La musica è fondamentale – ha aggiunto Maria Vittoria Tranquilli – poiché veicola emozioni. Come musicista e cantante, sperimento ogni giorno la forza della musica". Per l’assessore Di Nicola, il concerto è un dono rivolto alla cittadinanza. Pina Traini ha affermato: "Questa è una ‘Buona Novella’ per una buona causa. Infatti, la causa culturale si collega a quella solidale".

Secondo il dottor Antonio Ferretti, la musica fa bene alla salute: "Essa può avere effetti benefici contro ansia e stress dei pazienti, per ottenere un beneficio terapeutico". Don Francesco Mangani ha sottolineato l’importanza del concerto: "L’album ‘La Buona Novella’ è stato pubblicato nel 1970, dopo il periodo sessantottino. Nei testi apocrifi, c’è qualche pagliuzza di verità. Con la musica, la bellezza del Vangelo può essere alla portata di tutti".

Giuliano Centinaro