La caccia al tesoro ecologica

Nei giorni scorsi nel parco ’1° Maggio’ di Grottammare, si è tenuta una caccia al tesoro ecologica. L’evento è stato organizzato dalla Cooperativa sociale ’A piccoli passi’, in collaborazione con le Associazioni L’Astrolabio e Questione Natura, e ha coinvolto bambini dai 4 anni in su, che hanno potuto, attraverso prove di vario genere, tra giochi e laboratori, conoscere alcuni punti importanti contenuti nell’Agenda 2030, quindi di grande valenza ecologica e rispetto dell’ambiente. L’evento fa parte di un percorso più ampio che vedrà la sua conclusione con due sessioni realizzate, a giugno, presso alcune classi delle scuole dell’infanzia di Grottammare, in collaborazione con la referente Eco School. Le sessioni, che accoglieranno bambini di 5 anni, saranno realizzate con la lettura di una storia ecologica creata dalla Cooperativa e di un laboratorio e verranno organizzate negli spazi all’aperto delle scuole ospitanti.