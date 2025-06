La campagna anti spreco Ciip: "Non vogliamo allarmare, i cittadini siano consapevoli"

Promuovere l’uso consapevole dell’acqua attraverso piccoli gesti quotidiani: è questo l’obiettivo della nuova campagna di sensibilizzazione lanciata da Ciip Spa, intitolata "Un piccolo gesto, un impatto gigantesco". Un’iniziativa pensata per parlare a cittadini e famiglie con un linguaggio semplice e diretto, incentrata sulla necessità di ridurre gli sprechi idrici nella vita di tutti i giorni. La campagna si sviluppa attraverso immagini di situazioni quotidiane e messaggi d’impatto, accompagnati da dati concreti sul risparmio idrico che possono derivare da comportamenti virtuosi. Chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, raccogliere l’acqua piovana per innaffiare le piante, riparare tempestivamente le perdite domestiche: sono solo alcune delle azioni che, se adottate da tutti, possono generare un beneficio ambientale significativo.

Un messaggio chiaro e accessibile. "Non vogliamo allarmare i cittadini, ma renderli consapevoli di quanto siano importanti alcune accortezze quotidiane", spiega Maddalena Ciancaleoni, presidente di Ciip Spa. "Questa campagna parla a tutti con un linguaggio semplice, accessibile e concreto. Perché cambiare abitudini si può". La campagna mira a far riflettere sul valore dell’acqua, risorsa tanto essenziale quanto fragile, che oggi più che mai necessita di tutela e attenzione. Ogni gesto, anche il più piccolo, può contribuire a fare la differenza. Con "Un piccolo gesto, un impatto gigantesco", Ciip Spa rafforza il proprio impegno nella promozione di una cultura della sostenibilità e della responsabilità ambientale. La campagna sarà diffusa attraverso canali digitali, affissioni, materiali informativi e contenuti social, per raggiungere il pubblico in modo capillare e coinvolgente. Ridurre lo spreco d’acqua non è solo un dovere civico, ma un’opportunità per contribuire al futuro del pianeta. E Ciip Spa invita tutti, con questa iniziativa, a fare la propria parte.