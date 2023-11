E’ iniziata la campagna antinfluenzale 20232024. I medici di medicina generale e i pediatri hanno dato il via alla somministrazione dei vaccini ai loro assistiti. "Il 12 ottobre è cominciata la campagna antinfluenzale – dice Angelini –, stiamo monitorando l’andamento delle vaccinazioni fatte prevalentemente dai medici di medicina generale e dai pediatri. Abbiamo disponibilità delle dosi e quelle che abbiamo distribuito ai medici sono il numero che normalmente chiedono. Come indicatore regionale, che poi è quello nazionale, prendiamo in considerazione i soggetti sopra i 65 anni. Durante il Covid abbiamo avuto una riduzione dell’incidenza dell’influenza, sia per maggiore adesione alla vaccinazione, sia perché le misure adottate sono risultate efficaci anche per il virus influenzale. Quest’ultimo si modifica come tutti i virus e quindi potrebbe essere sempre più aggressivo in coloro che non hanno mai avuto il contatto".

l. c.