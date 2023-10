La campagna del Comune sull’uso dei defibrillatori

A Castel di Lama campagna informativa per l’utilizzo dei defibrillatori. Sabato dalle 10.30, in via delle Partigiane, a villa Sant’Antonio, saranno presentati alla cittadinanza e messi in funzione i defibrillatori ad uso pubblico installati nei giorni scorsi dal Comune. Un’iniziativa di prevenzione cruciale per garantire a tutti i cittadini la possibilità di ricevere intervento immediato in caso di arresto cardiaco improvviso, situazione emergenziale che al di fuori delle mura ospedaliere ha bassissime chance di sopravvivenza in assenza di un defibrillatore pronto all’uso e di facile attivazione. Sarà una mattinata rivolta alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulla pratica della rianimazione cardiopolmonare, in collaborazione con l’Avis e Croce Rossa. I volontari locali della Croce Rossa saranno a disposizione per i mass training gratuito sulla rianimazione cardiopolmonare aperto a chiunque voglia partecipare. Un segnale importante che questa amministrazione comunale vuole dare rispetto all’importanza di avere una formazione di base dell’uso di queste tecniche e di questi strumenti salvavita. "L’impegno – dichiara l’amministrazione comunale – non si ferma qui, le installazioni delle colonnine Dae sono solo il primo passo, con Croce Rossa e altre associazioni locale stiamo definendo i particolari per ulteriori eventi e, soprattutto, per l’attivazione di un corso operatore Blsd laico da offrire gratuitamente ai i cittadini che ne faranno domanda".