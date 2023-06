La capitale dei motori Prima la Mille Miglia, poi la cronoscalata: auto d’epoca e velocità

Rombano i motori e la città si tuffa all’interno di due eventi che richiameranno, da oggi a domenica, appassionati da ogni parte d’Italia. Prima la Mille Miglia, poi la Coppa Paolino Teodori: una doppia manifestazione che l’Automobile Club e il gruppo sportivo della stessa Aci hanno provveduto a organizzare nel migliore dei modi, con grandi sforzi ma anche con immensa passione. Si comincia oggi pomeriggio, appunto, con il passaggio ad Ascoli della 41esima edizione rievocativa della Mille Miglia: un vero e proprio museo viaggiante che ogni anno attraversa il paese per ricordare una competizione che ha lasciato un segno indelebile nella società e nella storia dell’automobilismo e del costume.

Le 24 edizioni disputate dal 1927 al 1957, infatti, hanno rappresentato un periodo di esemplare progresso dell’automobile e della mobilità: la gara attraversava moltissime località italiane collegando Brescia con la capitale, andata e ritorno, per circa 1.600 chilometri che stavano appunto a significare ‘1000 Miglia’. I 120 equipaggi delle auto moderne del Ferrari Tribute e i 420 della rievocazione storica giungeranno oggi nel Piceno, attraversando i Comuni di Cossignano, Offida, Castorano, Castel di Lama, Maltignano, Ascoli, Acquasanta e Arquata per proseguire poi sulla Salaria verso Roma. La prima vettura dovrebbe attraversa il centro storico ascolano intorno alle 14. La sosta pranzo si svolgerà al chiostro di San Francesco, mentre le prove di regolarità sono previste a Offida, Castorano e Castel di Lama.

Nel corso del pomeriggio, dunque, nelle vie cittadine si susseguiranno i passaggi delle bellissime auto dal grande significato storico, visto che rappresentano i modelli che hanno realmente preso parte alla "corsa più bella del mondo" che è stata vinta da Alfa Romeo e Ferrari 19 volte su 24 edizioni, con i successi conquistati da grandi assi come Giuseppe Campari, Tazio Nuvolari, Achille Varzi, Clemente Biondetti. Luigi Villoresi, Alberto Ascari, Stirling Moss e Piero Taruffi.

Da venerdì, invece, si alzerà il sipario sulla 62esima edizione della Coppa Paolino Teodori, la cronoscalata da colle San Marco a San Giacomo che torna quest’anno a fregiarsi della validità per il Campionato Europeo della montagna. La mattinata di venerdì sarà dedicata alle verifiche tecniche, mentre nel pomeriggio verrà inaugurato il monumento sul pianoro dedicato al compianto presidente Elio Galanti. Sabato, dopo la chiusura del percorso alle 7.30 al bivio Colli, ci saranno le prove ad iniziare dalle 9. Domenica, infine, stessi orari con il via delle due manche di gara sempre alle 9. La premiazione è prevista a San Giacomo intorno alle 18 di domenica. Ci sarà una sfilata di vetture elettriche della Tesla prima della gara 2. Una parata di una decina di vetture. La chiusura al traffico è previsto in entrambe le giornate alle ore 7 con il servizio bus navetta gratuito previsto dal bivio colle al Pianoro.

