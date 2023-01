La carica degli amici a quattro zampe per la benedizione

Grande successo in piazza del Popolo domenica per la benedizione degli animali organizzata dall’associzione ’Quattro zampe di piazza’.

"È stata una giornata fantastica, e vogliamo ringraziare tutti – spiega il presidente Adriano Piattoni –: i numerosissimi cani e padroni. Persino don Michele Rogante è rimasto sorpreso per la grande presenza, segno ineluttabile che in questo mondo e in questa vita, sono proprio questi pelosetti che sanno donarci amicizia e amore. Noi tutti dell’Associazione Quattro zampe di Piazza, ringraziamo anche il sindaco Calcinaro e il suo vice Torresi. Il direttivo dell’associazione tutta è stato superlativo partendo da Edmondo Lanteri fino a Simone De Santis, da Viviana Vallesi, a Sabrina Luciani titolare di ’Vizi e sfizi’, a Mirella Funari e Daniela Tama. Instancabili come sempre. E in questo tutto ci siete stati tutti voi perché l’unione fa la forza e l’amore è prova che vince sull’odio e, nel nostro piccolo lo abbiamo dimostrato. Grazie ancora, perché sia i padroni, che i cani, non ci deludono mai".