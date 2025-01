La carica degli oltre 60 atleti scesi in campo per sfidarsi al torneo ’Palle di Natale

Matteo Alocco del Nomentano di Roma e Mattia Bartolacci del Ballmasters di Ascoli Piceno, nel tabellone di IV categoria hanno vinto l’edizione 2024 del torneo di tennis Palle di Natale, organizzato dal Circolo Sportivo Montanari di Porto d’Ascoli. Alocco ha sconfitto con un doppio 6-0 in finale Bernardino Tomassini del circolo Barbizzi di Colli, mentre l’ascolano Bartolacci ha avuto la meglio su Roberto Di Marco del Montanari con il punteggio di 6-3; 7-6.

Va dunque in archivio il torneo Palle di Natale 2024, nazionale di 3^ cat Limitato 3.4, al quale hanno preso parte ben sessantatre tennisti provenienti da tutta l’Italia centrale, che hanno avuto modo di lodare l’organizzazione del circolo presieduto da Fulvio Silvestri e, in parte, anche la bellezza del territorio piceno, visto che in diversi hanno approfittato dell’occasione tennistica per trascorrere qualche giorno di vacanza in riva all’Adriatico.

"Siamo stati molto contenti – ha detto il presidente Silvestri – dell’andamento di questo torneo che è ormai un appuntamento irrinunciabile per molti atleti del centro Italia e speriamo che in futuro possano arrivare anche atleti da altre zone della nostra penisola. Ringrazio il direttore tecnico del circolo Massimiliano Paoletti, il giudice arbitro Giovanni Procacci e tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita della manifestazione", conclude Silvestri.

Stefania Mezzina