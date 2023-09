La carica delle 40 imbarcazioni per la Straregata Sgattoni

Ha registrato la partecipazione di una quarantina di imbarcazioni, la Straregata 2023, competizione velistica organizzata dal Circolo Nautico Sambenedettese e valevole come XXVI edizione del Memorial "Manuela Sgattoni": il trofeo è stato assegnato a Stefano Bonatti, con l’imbarcazione Beneteau Cns 1 Orsolina, che ha preceduto nella speciale graduatoria Overall (e nella classe Fiv Vele Bianche) C’amaleonde di Gianluca Canala e Nefer di Giuseppe Perozzi. "Quaranta vele in mare per due giorni – ha detto il presidente del Cns, Igor Baiocchi –, sono un ottimo risultato e faccio i complimenti a tutti". Laura Cennini ha posto l’accento su alcuni dettagli importanti. "Grazie a tutti per la riconferma dei numeri della passata edizione – ha dichiarato nel corso della premiazione, curata dal cerimoniere Manrico Urbani – una cosa che non era assolutamente scontata. Sono felice che in molti abbiano creduto nella manifestazione e si siano divertiti in mare". Il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo ha fatto i propri complimenti all’organizzazione. "Il Cns – ha affermato – si conferma un valido punto di riferimento per la città. Dedico questa giornata a Manuela Sgattoni, salutando i suoi parenti e i suoi amici"". Hanno collaborato le aziende Sabelli, Ondamarina, Ristorante del Circolo Nautico, Il Molo e la Cantina Colli Ripani.

Stefania Mezzina