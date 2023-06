La Caritas festeggia mezzo secolo "La povertà è ancora diffusa"

"Alla luce dei dati nazionali Caritas, la situazione non è migliorata, parliamo sempre di una povertà diffusa dove quella economica si salda a quella educativa e, in generale, al dato oggettivo di una povertà familiare: mettere al mondo dei figli in Italia significa diventare più poveri. E questo è insopportabile. A ottobre presenteremo l’aggiornamento dei dati anche del nostro territorio". Queste le parole del vescovo di Ascoli, Gianpiero Palmieri, in occasione della presentazione delle celebrazioni per i cinquanta anni, il prossimo 2 luglio, della Caritas diocesana. Era il 1973 quando veniva istituita la Caritas diocesana (ora diretta da Giorgio Rocchi) e la data del 2 luglio scelta dal vescovo Marcello Morgante non fu casuale: esattamente due anni prima, nel 1971, il 2 luglio, i vescovi italiani davano vita alla Caritas nazionale. ‘La carità dà un senso alla storia’ è il titolo dell’appuntamento che domani, alle 19, nella chiesa dei Ss. Simone e Giuda di Monticelli, ad Ascoli, la Caritas diocesana propone alla comunità, a gruppi, movimenti, associazioni e realtà del mondo del volontariato. Convocati per spezzare insieme tre pani, della parola, del pane dell’Eucaristia e della carità per alimentare il cammino sinodale della chiesa diocesana nelle sue espressioni molteplici di carità, ci sarà l’opportunità di riflettere guidati dal vescovo. Sarà presente Don Filippo Capotorto, responsabile generale della congregazione mariana delle case della carità di Reggio Emilia, che condurrà la riflessione sullo spezzare il pane dell’Eucaristia. Si potranno ascoltare testimonianze provenienti da alcune comunità parrocchiali che si sono aperte all’accoglienza, e ci sarà Don Marco Pagniello, direttore della Caritas nazionale che interverrà sul tema ‘Chi è, oggi, il mio prossimo? Quando a chiederselo è una comunità parrocchiale’.

Sarà anche occasione per rappresentare l’impegno, le storie, i volti, le istanze, i bisogni del quotidiano impegno dei volontari presso le strutture diocesane, a cominciare dai centri di ascolto, dall’emporio della carità ed i servizi alla persona presso il polo accoglienza e solidarietà, gli

Osservatori della povertà, l’accoglienza abitativa, impegni esigenti che donazioni e fondo dell’8xmille rendono possibili.

Una cena offerta dall’associazione Zarepta sarà occasione di ulteriore condivisione per una festa che, come ha detto papa Francesco alla Caritas Italiana "non è un traguardo di arrivo, ma una tappa da cui ripartire con creatività, per coltivare sogni di fraternità e ad essere segni di speranza".

Lorenza Cappelli