La ‘Carovana della Pace’ arriva in città

La ‘Carovana della Pace’, iniziativa nazionale organizzata dalle Acli, approderà ad Ascoli domenica 19 ottobre. La manifestazione, denominata anche ‘Peace at Work’, è composta da 57 tappe e ha un obiettivo ambizioso da raggiungere: la pace nel mondo. L’evento farà tappa nei principali luoghi di aggregazione sociale presenti in Italia: fabbriche, ospedali, cooperative e scuole.

L’ultima tappa è prevista per il 10 dicembre, Giornata Internazionale dei Diritti umani, a Milano; mentre l’atto conclusivo della Carovana si terrà con una tappa extra a Strasburgo, sede del Parlamento Europeo, dove sarà consegnato un appello alle istituzioni europee per rilanciare, a partire dal lavoro, una nuova stagione di cooperazione e sicurezza comune, ispirata allo spirito degli ‘accordi di Helsinki’ del 1975. La ‘Carovana della Pace’ vuole diffondere una vera e propria cultura della non-violenza, che faccia da forza unificante per pacificare tutti i popoli del mondo.

L’appuntamento di Ascoli è fissato per domenica 19 ottobre presso la Zona Ex Carbon, dalle ore 16 alle 18. I partecipanti si ritroveranno alle ore 15.30 nel parcheggio di fronte alla chiesa di San Marcello. In seguito, si salirà verso Via Piemonte in direzione del parcheggio Ex Carbon, per poi entrare nel sito. Ci saranno dieci stazioni artistiche allestite dalle associazioni partner e una performance finale di un gruppo di giovanissimi, sul tema del libro ‘La Fattoria degli Animali’ di George Orwell. L’iniziativa italiana è promossa dalle Acli nazionali ed è patrocinata dall’Ufficio Nazionale per i problemi Sociali e del Lavoro della CEI, dalla ‘Rete Pace e Disarmo’ e dalla ‘Fondazione PerugiAssisi’.

L’evento ascolano verrà, invece, patrocinato dal Comune di Ascoli e dalle Diocesi di Ascoli e San Benedetto del Tronto; mentre l’Area Ex Carbon verrà messa a disposizione da Restart srl. "Su impulso delle Acli nazionali – ha dichiarato Roberto Paoletti, presidente provinciale Acli Ascoli Piceno – accoglieremo anche ad Ascoli il passaggio della ‘Carovana della Pace’. Come Acli Ascoli, abbiamo deciso di dare all’iniziativa un connotato artistico e di rete con altre associazioni, partendo dalla convinzione che arte e Terzo Settore siano dei formidabili strumenti di pace e di confronto, mai di scontro. Inoltre, l’Area Ex Carbon si apre ad una visione di rigenerazione, nata da tavoli di co-progettazione partecipata e dalla volontà di restituire alla città uno spazio che vuole diventare luogo di bellezza".

Giuliano Centinaro