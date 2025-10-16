La Carovana della Salute in piazza Giorgini

Un’intera mattinata dedicata alla prevenzione e alla salute: domenica 19 ottobre, dalle 9.30 alle 14, piazza Carlo Giorgini a San Benedetto ospiterà la Carovana della Salute, iniziativa nazionale promossa dalla Fnp Cisl Pensionati con il supporto dell’Ast Ascoli Piceno. Dal 2018 la Carovana percorre l’Italia per portare la sanità tra le persone, con oltre 35.000 chilometri percorsi e più di 28.000 cittadini raggiunti. A San Benedetto, l’obiettivo è lo stesso: rendere accessibili i servizi sanitari a tutti, in particolare a chi è più fragile, come anziani e donne.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Ast curerà l’intera giornata, che prevede visite specialistiche e screening gratuiti: controlli oculistici con esame Oct, consulenze nefrologiche e di medicina generale, valutazione del rischio metabolico, test di glicemia, pressione, saturazione e udito. Accanto alle prestazioni mediche, spazio alla promozione della salute con attività di vaccinazione, orientamento ai servizi territoriali per gli anziani fragili, incontri su corretti stili di vita e prevenzione della demenza.

Il direttore generale dell’Ast, Antonello Maraldo, ha evidenziato: "Negli ultimi mesi abbiamo lavorato molto per aprirci al territorio. Il Piceno è ai primi posti per attenzione alla Carovana della Salute, grazie a tante persone che si mettono gratuitamente a disposizione dei cittadini". Soddisfazione da parte dell’assessore ai Servizi sociali Stefano Muzi, che ha dichiarato: "Questa iniziativa ha una duplice utilità: sensibilizza alla prevenzione e dimostra che la medicina può essere portata tra la gente, anche in strada, grazie a medici e specialisti. Complimenti alla Cisl per l’impegno". Per il segretario generale Fnp Cisl Marche, Silvano Giangiacomi, "la piazza è il luogo dove si incontrano le persone: andare tra la gente significa ricevere partecipazione e attenzione verso la salute". La direttrice sanitaria Maria Bernadette Di Sciascio ha ricordato che "questa è la seconda edizione: l’anno scorso si è svolta ad Ascoli, ma quest’anno è ancora più ricca di professionisti e materiale informativo".

Infine, Maria Teresa Ferretti, responsabile Cisl Ascoli ha sottolineato: "La salute è fondamentale per il benessere dei lavoratori. Anche se le Marche sono in buona situazione, molti rinunciano alle cure. Queste iniziative aiutano ad avvicinare le persone alla prevenzione". Chi desidera partecipare potrà prenotare le visite gratuite contattando la Fnp Cisl al numero 335 1947213, entro venerdì 17 ottobre, dalle 9 alle 13, fino a esaurimento posti.

Emidio Lattanzi