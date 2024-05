La carovana rosa incanta la città e provoca disagi

Tutti fermi, passa il Giro d’Italia. E’ stato il solito grande spettacolo offerto dal transito della corsa rosa in occasione della tappa 12 da Martinsicuro a Fano, di 193 Km, attraverso gli intensi ma brevi muri marchigiani. Prima però il tratto pianeggiante fino a Civitanova con i corridori scortati dal Treno Rosa del Giro d’Italia lungo tutto il tratto costiero dove la ferrovia fiancheggia la strada, rendendo ancor più colorata la carovana dei "girini". Partenza puntuale alle 12,30 e subito andatura elevatissima nel tratto da Porto d’Ascoli, San Benedetto, Grottammare e Cupra Marittima, con tentativi di fuga a ritmi indiavolati fra due ali di folla nei centri abitati costieri. Uno spettacolo anche tutto ciò che in queste corse internazionali precede la corsa e le ammiraglie al seguito. Uno spettacolo quello offerto agli spettatori di Rai Sport con riprese dall’elicottero di tutta la fascia costiera, le spiagge, le palme, il mare. Insomma tutto quanto fa spettacolo e tutto quanto favorisce la promozione del turismo e del territorio. Il Giro d’Italia, come d’altronde la Tirreno Adriatico che termina proprio a San Benedetto, porta tutto questo, ma il prezzo da pagare, per chi lavora, per chi si deve spostare, è altrettanto consistente.

Liberata la statale Adriatica con due ore d’anticipo, come da regolamento, sono state prese d‘assalto le strade alternative. A San Benedetto e Grottammare la viabilità si è riversata sul lungomare e sulle strade del centro cittadino, ma i disagi maggiori si sono registrati sull’Ascoli-Mare e sulla sopraelevata di Porto d’Ascoli. Sulla carreggiata est si sono formati chilometri di incolonnamenti. La coda, verso mezzogiorno, arrivava quasi allo svincolo di Pagliare-Spinetoli, dove le pattuglie della polizia stradale hanno cercato di fare il possibile per alleggerire la situazione. Chi è riuscito a sfuggire alla morsa dell’Ascoli-Mare, abbandonandola in anticipo, ha poi trovato il "tappo" sulla Salaria. Centinaia le telefonate ai centralini delle forze dell’ordine e in particolare delle polizie locali alla ricerca di informazioni su come potersi spostare. C’è da dire che gli addetti alla vigilanza degli incroci: polizie locali, carabinieri, polizia e personale della protezione civile, per agevolare gli spostamenti, hanno consentito gli attraversamenti della Nazionale fino a pochi minuti prima del passaggio della corsa. Come sempre accade in questi casi, tutti hanno fretta, tutti devono andare al lavoro, tutti devono tornare a casa, ma la carovana del Giro d’Italia non può attendere, deve andare veloce e sicura perché lo spettacolo deve continuare.

Marcello Iezzi