La cartolina anti degrado: "Sono un antico portale e sono in abbandono"

Una cartolina per denunciare lo stato di abbandono e degrado in cui versano alcuni dei monumenti di cui è ricca Ascoli. L’idea di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini ma anche di enti pubblici e privati, è di Enzo Morganti, ascolano attento al decoro, innamorato della sua città e delle sue bellezze. La prima delle sue cartoline Morganti l’ha dedicata ad un portale che si trova lungo corso Mazzini nel quartiere di Porta Romana, dove versa in uno stato di abbandono sembrerebbe da decenni. "Sto portando avanti questa iniziativa – dice Enzo Morganti - per fare in modo che l’amministrazione comunale, o altri enti pubblici e privati, possano intervenire nella sistemazione di uno dei portali più interessanti di Ascoli, situato in corso Mazzini numero 27. Ho dedicato una cartolina a questo scopo immaginando che il portale si lamenti per lo stato in cui lo hanno abbandonato, e affinché anche gli ascolani possano essere informati di questa desolante situazione". La cartolina realizzata da Morganti mostra in foto il portale di corso Mazzini e riporta il seguente testo, come se fosse il monumento a parlare e a ‘lamentarsi’ in prima persona: "Sono un artistico portale del XV secolo situato al numero civico 27 di corso Mazzini (Porta Romana), proveniente da una casa demolita in via Quinto Curzio Rufo, forse appartenuta al pittore Carlo Crivelli, come scrive Antonio Rodilossi in una delle sue prestigiose guide. Mi trovo in evidente stato di abbandono da oltre 80 anni. Nessun intervento conservativo e migliorativo è stato operato da quasi un secolo. Molti turisti si soffermano per ammirare l’armonia della struttura e la raffinatezza delle decorazione scolpite, ma poi se ne vanno delusi nel vedere tanta trascuratezza. In tali occasioni sono preso dallo sconforto e se potessi me ne andrei in un’altra città dove le bellezze artistiche sono tenute più in considerazione e mantenute con maggior cura. Mi auguro che questa richiesta di aiuto sia raccolta da chi ha il potere e la possibilità di prendersi a cuore la sistemazione del portale e restituirlo all’antico splendore. Grazie". La speranza, dunque, è che questa cartolina sortisca gli effetti sperati da Enzo Morganti. Ovvero che il portale venga sottoposto, al più presto, ad un intervento di recupero da parte di chi è preposto a farlo con l’aiuto, magari, di qualche privato generoso. Purtroppo non è l’unico bene che in città versa in uno stato di abbandono.

Lorenza Cappelli