’La casa del gusto’ Conad. Produttori protagonisti

Al via la dodicesima edizione de ’La Casa del Gusto’, manifestazione simbolo dell’impegno di Conad Adriatico nel valorizzare le ricchezze e le specificità regionali, soprattutto nelle regioni dove è radicata. Nel cuore di Conad Adriatico, la Sala dei Valori e la Piazza della Cooperazione di Monsampolo da ieri oltre 200 produttori, dalle Marche alla Puglia, passando per Abruzzo, Molise e Basilicata, saranno gli autentici protagonisti, testimoniando con fierezza le loro radici, la loro arte e la loro dedizione all’eccellenza. Al termine della manifestazione, domani, una giuria di esperti del settore retail & food premierà le Eccellenze emerse, mettendo in luce la dedizione e l’impegno di chi porta avanti con orgoglio la tradizione italiana. L’iniziativa è stata presentata ieri durante la conferenza stampa inaugurale. "Siamo onorati di ospitare questa iniziativa, un appuntamento che incarna profondamente la nostra filosofia e visione. Ritornare a momenti come questi, specialmente dopo l’interruzione imposta dal contesto pandemico, rappresenta per noi non solo un segno di resilienza, ma anche la rinnovata determinazione nel perseguire i nostri obiettivi – ha dichiarato l’amministratore delegato di Conad Adriatico, Antonio Di Ferdinando – e l’essenza del nostro impegno è di agire come volano per la crescita delle comunità dove operiamo, generando valore non solo economico, ma anche sociale e ambientale. Ciò si manifesta attraverso una stretta collaborazione con i fornitori locali, rafforzando i legami con le economie territoriali e navigando con determinazione nel contesto economico attuale". Ad oggi, la rete delle partnership locali di Conad Adriatico coinvolge 551 produttori per un giro d’affari di 490,4 milioni di euro, segnando una crescita di 56,1 milioni di euro. Questo impulso, fondamentale per le economie e comunità dei territori, permette di presentare sugli scaffali prodotti di qualità, a km0, valorizzando le realtà agroalimentari locali e regionali. Federico Stanghetta, direttore marketing e commerciale ha sottolineato: "L’armonia tra tradizione e innovazione nel nostro sistema rappresenta il cuore pulsante del valore che creiamo. Oggi dimostriamo che la nostra missione va ben al di là della semplice distribuzione". Walter Boccuni direttore generale di Conad Adriatico ha aggiunto: "L’iniziativa si inserisce nelle linee strategiche aziendali". Madrina è l’attrice Claudia Gerini.

Vittorio Bellagamba