La casa vacanze piace. Su le vendite nel Piceno

L’acquisto della casa per le vacanze continua ad essere l’investimento preferito dagli italiani. L’andamento del mercato immobiliare nel Piceno testimonia un settore caratterizzato da una buona vivacità. Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, il mercato immobiliare delle località di mare ha evidenziato un leggero aumento dei prezzi del +1,5%. In base all’analisi delle compravendite realizzate dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa il 6,8% del totale riguarda la casa vacanza; anche per il 2024 si conferma l’interesse da parte di stranieri che sembrano essere sempre più attirati dalle località turistiche del Bel Paese, le compravendite da parte di stranieri sono passate da13,5% del 2023 a 15,7% del 2024. Inoltre, i prezzi elevati raggiunti in alcune note località turistiche e la carenza di offerta stanno concedendo spazio alle località minori o vicine a quelle più costose dove poter acquistare con budget più contenuti. Alcune regioni registrano segnali interessanti e tra queste le Marche dove si registrano gli aumenti più rilevanti pari a +3,9%.

Nel Piceno si sta assistendo ad un’attività commerciale caratterizzata dalla costruzione di nuovi immobili, molti dei quali realizzati da aziende edili di Ascoli che sorgono principalmente lungo la costa. In pratica investono sulla Riviera delle Palme le aziende di Ascoli costruendo nuovi immobili, ristrutturando quelli esistenti e trasformando alberghi in appartamenti. Accanto alle aziende edili ascolane operano sullo stesso territorio anche aziende edili di San Benedetto o del circondario accomunate dallo stesso obbiettivo: offrire agli investitori anche stranieri una ’casa al mare’ sulle sponde picene del mare Adriatico sempre più richieste. Questa situazione genera valori in leggero aumento a Porto d’Ascoli anche se si nota un rallentamento della domanda su alcune tipologie immobiliari, soprattutto per quelle da ristrutturare o quelle con un’esposizione non privilegiata o senza vista mare. Al contrario tengono i prezzi per gli immobili ristrutturati posizionati in prima fila o comunque a poca distanza dal lungomare.

La domanda che arriva sia da residenti nelle regioni limitrofe e in parte dal Nord Europa, si orienta verso piccoli trilocali dal valore di 150-170 mila euro. Le soluzioni usate costano intorno a 3000-3500 euro al mq per le zone di maggior pregio ma si possono superare i 5000 euro al mq per le soluzioni nuove fronte mare. Infatti, nel tempo sono stati riqualificati diversi alberghi dismessi da cui si sono ricavati appartamenti. Gli immobili posizionati tra il mare e la ferrovia sono quelli maggiormente ricercati. Si stanno ultimando i lavori del lungomare e attualmente interessano il tratto tra Porto d’Ascoli e San Benedetto. C’è in cantiere il prolungamento della pista ciclabile che dovrebbe collegare Porto D’Ascoli a Montesilvano in Abruzzo. Sono state sbloccate delle aree destinate a nuove costruzioni nella zona San Pio X con cantieri in fase di avvio che vedranno l’ultimazione dei lavori tra il 2027 e il 2028.

Vittorio Bellagamba