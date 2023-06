La caserma guelfa tornerà a nuova vita

La caserma guelfa sarà messa in sicurezza e ristrutturata. Un’opera di rilevante interesse attesa da anni. Sono state avviate, infatti, le attività di cantiere riguardante il blocco ovest dell’ex caserma guelfa – dogana pontificia di Porto d’Ascoli, manufatto fortificato significativo della storia architettonica picena, sottoposto alla tutela diretta monumentale. Parte dell’immobile in questione venne fortemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016, che determinarono crolli parziali agli ambienti interni voltati, forti dissesti strutturali al bastione poligonale nord-ovest e diffusi degradi a carattere strutturale. La vecchia dogana pontificia rappresenta oggi un articolato palinsesto dell’evoluzione costruttiva, determinata da funzioni prima difensive, poi doganali per conto dello Stato pontificio, centro doganale che aveva il suo diretto alter ego il torrione di Carlo V, operante per conto del Regno delle Due Sicilie. Nonostante le ripetute trasformazioni, è ancora possibile notare numerosi e pregevoli soluzioni architettoniche costruttive e compositive, testimonianze dell’importanza strategica dell’immobile. E’ con soddisfazione che i committenti, Raffaela, Maria Cristina, Roberto e Caterina Laureati comunicano di aver ottenuto il decreto di contributo rilasciato dall’ufficio speciale della ricostruzione della regione Marche, provvedimento che, di fatto, ha aperto la strada alle attività previste di riparazione dei danni sismici, consolidamento strutturale e di restauro. Lo stesso decreto è l’effetto di un complesso iter progettuale ed amministrativo, che ha visto muovere i primi passi nella primavera del 2020, coinvolgendo la soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ascoli, Fermo e Macerata e l’applicazione dell’Ordinanza speciale riguardante gli edifici a carattere culturale al di fuori del cratere. Le attività progettuali sono coordinate dall’architetto Moreno Farina e dall’ingegner Ernesto Foschi per gli aspetti strutturali, mentre i lavori saranno eseguiti dall’impresa Acciarri costruzioni di Montalto, specializzata in interventi di rilevanza monumentale ed archeologica. La committenza sente di esprimere, già in questa fase, un ringraziamento all’architetto Camilla Tassi della soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ascoli,Fermo e Macerata per l’attenta istruttoria del complesso progetto presentato, ed alle strutture comunali per il costante interesse profuso, tra cui l’Ingegner Amedeo Mozzoni quale referente sisma a supporto di un percorso amministrativo non sempre facile.

Marcello Iezzi