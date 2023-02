Anche a Lapedona, sarà possibile rifornirsi di acqua erogata dalla ‘Casetta dell’acqua’ controllata a garanzia di salubrità, di alta qualità e a prezzo agevolato. La ‘Casetta dell’acqua’ è stata istallata nei giorni scorsi nei pressi del parcheggio in via XXIV Maggio ed il suo utilizzo è molto semplice grazie al comune sistema di funzionamento. Il dispositivo è attivo 24 ore su 24, è collocato in una zona facilmente raggiungibile ed è collegato direttamente alla rete idrica della Ciip. La Casetta dell’acqua è predisposta per l’erogazione di acqua naturale e gasata, prelevabile allo stesso costo di 0,05 euro al litro con contenitori propri. Come per tutti i dispositivi simili, il pagamento può essere effettuato sia inserendo monete o banconote, oppure caricando la specifica card direttamente al distributore, facendone precedentemente richiesta negli uffici comunali o al circolo Csen. L’istallazione delle ‘Casette dell’acqua’ rappresenta un duplice servizio pubblico dato dalle amministrazioni comunali, perché rivolto sia all’economia sia a beneficio dell’ambiente.