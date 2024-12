La Cassazione su Rigopiano: "Piccolo passo in avanti"

Una sentenza molto attesa, arrivata solo nel tardo pomeriggio di ieri, quella della Cassazione in merito al processo per la tragedia dell’Hotel Rigopiano che a Farindola, in Abruzzo, venne travolto da una valanga il 18 gennaio del 2017. Nel disastro morirono 29 persone: tra queste anche Marco Vagnarelli, 44enne di Castignano, che si trovava in vacanza insieme alla compagna Paola Tomassini, originaria di Montalto e anche lei deceduta in quella drammatica circostanza. La Cassazione ha reso definitiva la condanna ad un anno e otto mesi per l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, accusato di rifiuto di atti di ufficio e falso. Appello bis, invece, per sei dirigenti della Regione Abruzzo all’epoca dei fatti, che era stati assolti nei due precedenti gradi di giudizio. I giudici della Cassazione hanno disposto un nuovo processo di appello anche per l’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta. La Suprema corte ha disposto il processo dinanzi ai giudici della corte d’Appello di Perugia. Nuovo processo di secondo grado anche per cinque dirigenti della Provincia e per un tecnico del comune all’epoca dei fatti. Per loro però, così come per il sindaco, potrebbe arrivare la prescrizione delle accuse, visto che ormai sono trascorsi quasi otto anni da quella terribile giornata. Confermata invece la condanna all’ex gestore dell’hotel Bruno Di Tommaso. Presenti, in Cassazione, come avvenuto la scorsa settimana, tanti parenti delle vittime di quel disastro.

"E’ un piccolo passo avanti, ma siamo ancora molto lontani dal poter dire di aver fatto giustizia per i nostri cari – commenta Fulvio Vagnarelli, il fratello di Marco –. Con questa sentenza, almeno è stata accertata qualche minima responsabilità. Mi auguro, però, che da qui in avanti venga fatto il possibile per chiarire i tanti, troppi, lati oscuri che hanno caratterizzato questa tragedia. Nessuno ci ridarà indietro Marco e Paola, ma le vittime di quel disastro meritano che i responsabili paghino". Secondo il procuratore generale, un’ordinanza di sgombero in quelle ore avrebbe evitato la tragedia ma non fu fatto nulla. Per questo nella sua arringa finale aveva chiesto ai giudici di Cassazione la conferma delle sentenze per i cinque imputati condannati in appello, l’annullamento delle assoluzioni nei confronti di sei persone, rappresentanti dell’autorità regionale di protezione civile dell’Abruzzo e un processo d’Appello bis per l’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo.

Matteo Porfiri