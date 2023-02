Terzo appuntamento con la stagione di musica al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, che proporrà in forma semi scenica oggi alle 21,15 la ‘Cavalleria Rusticana’, una della opere più note e apprezzate del panorama lirico internazionale. La rappresentazione sarà portata in scena da Ana Isabel Lazo (soprano), Fabio Serafini (tenore), Ettore Nova (baritono), Ambra Vespasiani (contralto), Giada Zocchi (mezzosoprano) a cui si aggiungeranno l’Orchestra da Camera del Piceno, il coro lirico Romano e la corale Madonna di San Giovanni diretti dal maestro Roberto Bongiovanni. La novella, ambientata a Vizzini paese siciliano nella seconda metà dell’ottocento, racconta la storia di Turiddu Macca, un bel giovane di famiglia povera appena tornato in paese dopo il servizio militare. Turiddu attira a sé gli sguardi curiosi e di tutte le ragazze, che se lo mangiano con gli occhi. Il giovane però ha interesse solo per la bella Lola. Turiddu viene a sapere che Lola si è fidanzata con compare Alfio, carrettiere di Licodia. Dopo il matrimonio fra Lola ed Alfio esplode la gelosia di Turiddu e per ripicca inizia a corteggiare Santuzza, figlia di massaio Cola e dirimpettaia di Alfio e Lola.

a. c.