La Cavalluccio Marino fa il pieno di medaglie

Due ori e quattro argenti nelle sei gare disputate a Terni, per la Cavalluccio Marino, ai Campionati italiani assoluti invernali di nuoto FISDIR (Federazione Italiana Degli Intellettivo Relazionali) in vasca corta, settore agonistico; erano tanti atleti, gli ai blocchi di partenza e risultati considerevoli che testimoniano la crescita inarrestabile di questa disciplina. Sono stati due, gli atleti della Cavalluccio Marino in gara a Terni, che hanno letteralmente sbancato: grande prestazione di Riccardo Mandolini, con l’oro sui 400 stile libero, argento sugli 800 e 1500 stile libero.

"Su queste distanze di mezzofondo il campione della Cavalluccio ha decisamente trovato il suo terreno favorito, tanto che è stato notato dall’Allenatore Nazionale Marco Peciarolo che lo ha inserito nella lista degli atleti di interesse nazionale. Speriamo possa ricalcare i passi della splendida carriera internazionale di Francesco Fiscaletti, un vero leone, che qui a Terni ha riottenuto l’oro sui 100 dorso e due argenti sui 50 e 200 dorso, una vitalità agonistica straordinaria per questo grande campione", afferma il presidente della Cavalluccio Marino, Diego Unterhuber. Soddisfatto l’allenatore Andrea Rossi, coadiuvato dall’istruttore Alessandra Palermi, che con i genitori ha seguito i ragazzi in questo primo appuntamento stagionale: "risultati strepitosi, che finalmente premiano la costanza, la dedizione e la tenacia che hanno contraddistinto i nostri atleti con le loro famiglie e gli allenatori, specialmente in questi ultimi anni difficili", dice Rossi.

Stefania Mezzina