La cena di fine anno de Il Faro Basket e Union Fortitudo

Grande partecipazione per la tradizionale cena sociale di fine anno delle società Il Faro Basket San Benedetto e UnionFortitudo Grottammare, che si è tenuta presso il ristorante ’Parco sul mare’ di Cupra Marittima. Circa 300 i presenti tra atleti e familiari, riuniti all’insegna della convivialità e dello spirito di squadra. L’iniziativa è stata aperta dall’istruttore Gianmarco Bruni che ha voluto ringraziare i partecipanti e ricordare i continui progressi delle due società, unite nel progetto sportivo ed educativo e sempre impegnate nella ricerca di un miglioramento per il benessere dei giovani a loro affidati.

Inoltre, visto il successo della scorsa edizione, è stata confermata, per la prossima estate, l’organizzazione del ’Cascia Camp’ che si terrà dal 13 al 19 luglio nella località umbra. "La nostra realtà si basa, oltre che sull’impegno di formare ed educare giovani cestisti, sul valore della comunità e dell’inclusione – hanno affermato i presidenti dei due sodalizi Giovanni Marzetti e Giancarlo Straccia - serate come questa ci ricordano quanto sia importante stare insieme e lavorare per un obiettivo comune. Per questo le nostre società hanno aderito all’invito della F.I.P. a raccogliere giocattoli per donarli".