La cena Lega diventa un caso, i Marinangeli vanno all’attacco. La segretaria comunale si dimette

La cena della discordia, invece che di unità del partito, come avrebbe dovuto essere quella a cui i dirigenti locali leghisti hanno invitato iscritti e simpatizzanti, al Tropical di Porto San Giorgio, per assicurare il proprio appoggio al candidato alle Europee della Lega, Mirco Carloni. Presente alla cena. La coesione interna di partito che non si è verificata avrebbe potuto costituire un valore aggiunto nel sostenere lo stesso Carloni. Ma gli organizzatori della conviviale hanno commesso un grave errore di valutazione ritenendo probabilmente che nessuno si sarebbe risentito a come avevano organizzato la cena. Così non è stato. Non hanno invitato Marco Marinangeli e Giulia Marinangeli. Il primo è rimasto profondamente deluso quale rappresentante regionale e locale di Porto San Giorgio del Carroccio, la seconda si è dimessa da segretaria cittadina della Lega di Porto San Giorgio. Tra l’altro starebbe raccogliendo lamentele e critiche da parte di attivisti locali per la mancata comunicazione il mancato coinvolgimento a partecipare ad una manifestazione della Lega con il candidato alle europee. Gli esponenti leghisti organizzatori della conviviale c’erano tutti: il vice segretario regionale, Mauro Lucentini, il segretario provinciale di Fermo, Alan Petrini, l’assessore di Porto San Giorgio, Fabio Senzacqua. C’erano proprio tutti alla cena, meno i Marinangeli. Alla vigilia i citati esponenti sostenevano che la cena fosse privata offerta da un imprenditore locale, per cui era a numero chiuso per invitati, per cui Marinangeli non aveva di che lamentarsi. L’imprenditore era Carlo Del Vacchio che ha ufficializzato la sua adesione alla Lega. Ma il discorso della cena privata ha retto poco. Era evidente, data la presenza di Carloni che fosse di natura elettorale. L’irritazione di Marinangeli in questa sua chiosa: "Pertanto mi sento in dovere di esprimere il mio personale dissenso a questa conduzione partitica guidata da logica e strategia disgreganti". Giulia va oltre: mancanze di rispetto per un coordinamento che ha sempre svolto il proprio dovere al servizio del partito".

Silvio Sebastiani