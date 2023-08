La cerimonia a San Francesco Giocatori, politici e cittadini Il grande omaggio a Mazzone

"Carletto Mazzone è stato un maestro di vita: ci ha insegnato ad amare e ad educare, e la sua passione, la sua onestà, la sua determinazione nel non mollare mai, oggi ha unito qui in chiesa politici, calciatori, tifosi di opposte tifoserie e cittadini comuni che ne hanno apprezzato le immense qualità e la sua straordinaria umanità. Oggi è difficile unire le teste. Ma lui era un lungimirante, guardava avanti. La folla e gli occhi lucidi di tutti voi oggi parlano. Era una persona con la P maiuscola. Carlo era la famiglia e ogni domenica finita la partita tornava a casa per trascorrere il lunedì con i suoi cari. Una volta fece una preghiera rivolto all’amata moglie Maria Pia con cui poche settimane fa aveva festeggiato i 60 anni di matrimonio: ‘Famme morì prima, che senza di te non ce posso sta’. Grazie di tutto Carlo". Così Don Andrea Tanchi, che ha affiancato il Vescovo Gianpiero Palmeri e l’Arcivescovo Emerito di Pesaro, l’ascolano Piero Coccia, ha aperto il lungo pomeriggio vissuto tra lacrime ed emozioni. Basilica di San Francesco gremita e fuori Piazza del Popolo strabordante di tifosi con bandiere e striscioni tra cui il ‘Ciao Carlè’ realizzato dagli Ultras del Settembre Bianconero. Sul feretro sono subito state deposte le maglie del Brescia, del Perugia e del Cagliari e una sciarpetta bianconera. Poi il Presidente dell’Ascoli Carlo Neri ha sistemato una maglia del Picchio.

Ai lati i gonfaloni della Roma Calcio, del Bologna e della Fiorentina. In prima fila sui banconi, il sindaco Marco Fioravanti, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, le onorevoli Giorgia Latini e Lucia Albano, i consiglieri regionali Monica Acciarri ed Andrea Maria Antonini, il presidente della Provincia Sergio Loggi e poi assessori e consiglieri comunali. Dall’altra parte la famiglia con la moglie Maria Pia, i figli Sabrina e Massimo, i nipoti Vanessa, Alessia e Iole e i pronipoti Cristian e Alessandro. Di lato all’altare si sono sistemati tutti i calciatori dell’Ascoli e lo staff tecnico con Mister William Viali, capitan Federico Dionisi e Mirko Eramo (sì proprio loro) al primo banco. Peppe Bellusci, Marcel Buchel, Claud Adjapong e Francesco Forte sono poi scesi tra i banchi ad abbracciare i familiari di Mazzone. In chiesa tantissimi allenatori, ex calciatori e amici di Mister Carlo Mazzone.

Dai suoi storici vice, Orlando Nardi e Leonardo Menichini, al suo preparatore atletico Nazareno Salvatori, per passare a Peppe Iachini, Walter Novellino, Massimo Silva, Enrico Nicolini, Mario Vivani e Angelo Calisti, fino ai più giovani Meco Agostini e Claudio Pierantozzi. Presenti anche il Presidente del Brescia Massimo Cellino, l’ex presidente dell’Ascoli Giuliano Tosti con l’ex consigliere Gianluca Ciccoianni, gli allenatori Serse Cosmi e Fabrizio Castori, gli ex portieri Giovanni Galli e Gianluca Pagliuca, l’ex difensore della Roma Vincent Candela, l’ex difensore del Brescia Andrea Sussi, l’ex attaccante della Roma Roberto Muzzi oggi coordinatore della Primavera del Cagliari e Mister Alessandro Calori che, da calciatore del Perugia di Mazzone, realizzò il gol sotto il diluvio dello stadio ‘Curi’, che costò lo scudetto alla Juventus.

"Carlo è stato un maestro di onestà, di libertà, di laboriosità e ciò ci aiuta nel cammino verso il regno dei cieli. Mazzone è stato un dono per noi tutti e attraverso lui il Signore ci ha fatto capire molte cose". Queste le parole di monsignor Piero Coccia, ex parroco della chiesa del Santissimo Crocifisso a Porta Romana. "Nella sua lunga carriera di allenatore – ha aggiunto monsignor Coccia, – è stato un maestro nel costruire e nel ricostruire calciatori. Carletto non aveva scheletri nell’armadio e il suo modo di essere stato libero e onesto deve essere un esempio per tutti noi. Ascoli deve essere eternamente grata a Carlo Mazzone".

Valerio Rosa