La cerimonia con 200 ragazzi. Un concorso per imparare a rispettare il nostro mare

Una Giornata Mondiale degli Oceani speciale a San Benedetto, con oltre duecento ragazzi coinvolti nella salvaguardia del pianeta. L’evento, a cura della Omnibus Omnes OdV e con il Patrocinio della Unric – Onu Italia, della Regione Marche e del Comune, vedrà una serie di interventi e la premiazione del concorso Obiettivi Sostenibili Onu IX edizione. Protagoniste le classi delle scuole primarie e secondarie di I grado della Ic Spinetoli Acquaviva Monsampolo, Isc Grottammare, Isc Centro San Benedetto, Isc Sud San Benedetto e Ic Martinsicuro - Villa Rosa. Ispirato ai temi del mare e della protezione dell’ambiente marittimo, le opere in concorso sono disegni e opere scultoree; una esposizione dei disegni, tra cui i vincitori, è già in allestimento presso la sala consiliare del Comune.

Dopo il saluto delle autorità, gli interventi tematici del comandante della capitaneria di porto e guardia costiera di San Benedetto, Alessandra Di Maglio; del docente Unicam e direttore Master Marac Alberto Felici; del climatologo, docente Unicam e Irdis Massimiliano Fazzini. Ci sarà poi un intervento di Maristella Lupo, figlia del noto artista Mario: un artista che è l’emblema del mare e della Riviera. Infatti, quest’anno sugli attestati che verranno consegnati a tutti i giovanissimi partecipanti è riprodotta una opera di Mario Lupo, a rappresentare il tema della celebrazione. Il progetto del Concorso vede come Responsabile Myriam Blasini, coadiuvata dagli officer Giampietro De Angelis e Franca Moretti. Chiediamo un commento alla presidente della Omnibus Omnes, Raffaella Milandri: "Con grande piacere abbiamo ripristinato con questa edizione il concorso dedicato alle arti visive (dopo la pandemia ndr.), che ha visto una ottima partecipazione e tanto impegno da parte dei ragazzi. I temi del mare e dell’ambiente sono molto sentiti e sono proprio i giovani che stanno sviluppando una coscienza collettiva molto responsabile. Ringraziamo moltissimo i docenti e dirigenti che hanno collaborato, i ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo e, ovviamente, i relatori dell’evento e il responsabile Onu Italia, Fabio Graziosi".

Le attività umane stanno portando un danno gravissimo agli oceani. La temperatura dell’acqua si è alzato in modo vertiginoso tanto da diventare più acidi e far morire le barriere coralline, che perdono i loro colori sgargianti diventando bianchi e senza vita. L’unico modo per uscire da questa situazione gravissima è cambiare radicalmente le nostre abitudini, a iniziare dall’uso compulsivo della plastica, che viene prodotta dal petrolio. E la strada maestra è iniziare dalla giovani generazioni.