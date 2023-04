La cerimonia in duomo Oggi diventano sacerdoti i giovani Matteo e Luca

La diocesi ascolana accoglie due nuovi sacerdoti. Si tratta di don Luca Censori e don Matteo Mantenuto, che oggi pomeriggio riceveranno l’ordinazione da parte del vescovo, nel corso della cerimonia in programma alle 18 in duomo. Si tratta delle prime ordinazioni sacerdotali, officiati da monsignor Gianpiero Palmieri, da quando lo stesso presule è arrivato ad Ascoli, nel novembre del 2021. Don Luca ha 31 anni e proviene dalla parrocchia di Stella di Monsampolo. Fondamentale per la sua formazione e per la scoperta della sua vocazione è stato il cammino in Azione Cattolica. Dopo aver conseguito il diploma in perito elettrotecnico e aver lavorato come operaio in una fabbrica della vallata, ha iniziato il suo cammino di discernimento vocazionale. Si è formato nel seminario regionale marchigiano ‘Pio XI’ di Ancona. Ordinato diacono nell’aprile 2022, ha esercitato il suo servizio diaconale prima presso la parrocchia del Sacro Cuore e dei Santi Pietro e Paolo a Campo Parignano e, successivamente, nella parrocchia di Santa Maria Goretti a Piazza Immacolata.

Attualmente sta studiando per conseguire la licenza in teologia pastorale alla Pontificia Università Lateranense di Roma. Don Matteo, originario di Pescara, ha invece 38 anni ed è laureato in medicina e specializzato in neurologia. Ha esercitato da medico negli ospedali di Chieti e dell’Aquila per poi scoprire la sua vocazione ed entrare in seminario. Si è formato nel seminario missionario ‘Redempotoris Mater’ di Ascoli. La sua vocazione è maturata grazie all’inserimento nel cammino neocatecumenale. Ordinato diacono nell’ottobre 2022, in duomo, presta il suo servizio nella parrocchia del Sacro Cuore e dei Santi Pietro e Paolo. Attualmente sta continuando gli studi per conseguire la laurea magistrale in filosofia all’Università Tor Vergata a Roma.

Per favorire la partecipazione di tutti, anche dei sacerdoti, alla solenne celebrazione, il vescovo ha disposto che nella giornata di oggi, in tutte le parrocchie della diocesi, le messe vespertine (ovvero quelle del pomeriggio) saranno sospese.

L’ordinazione sacerdotale di don Luca Censori e don Matteo Mantenuto, fra l’altro, potrà essere seguita in diretta anche sul canale Youtube ‘Radio Ascoli in Tv’ e sulla pagina Facebook della diocesi ascolana, proprio a partire dalle 18.

Matteo Porfiri