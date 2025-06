La cerimonia in riviera: "Ai giovani oggi mancano veri punti di riferimento"

È stata una mattinata di partecipazione e riflessione quella vissuta ieri a San Benedetto per la celebrazione della 79esima Festa della Repubblica. L’incontro si è tenuto nella sala consiliare del Municipio, con un pubblico numeroso e la presenza delle autorità civili e militari. Tra i partecipanti anche il consigliere regionale Andrea Assenti e l’onorevole Giorgio Fede, che hanno preso parte al corteo istituzionale. L’intervento principale è stato affidato alla dottoressa Giuliana Filippello, magistrato del Tribunale di Ancona, che, in sala consiliare, ha parlato dei valori fondanti della Repubblica Italiana. Nel suo discorso il sindaco Antonio Spazzafumo ha sottolineato il significato della ricorrenza: "Siamo qui oggi proprio per ricordare quel momento e quel giorno in cui i cittadini ponevano nella Repubblica i propri sogni". Ha quindi invitato a una riflessione: "79 anni dopo siamo qui a chiederci se quel sogno si sia realizzato, e forse il fatto stesso che ce lo chiediamo non appare un buon segno". Il primo cittadino sambenedettese ha poi toccato temi centrali per l’attualità, come la crisi della partecipazione democratica e la necessità di ritrovare riferimenti condivisi: "Oggi le persone soffrono di mancanza di punti di riferimento, e i giovani più di tutti". Ha aggiunto che solo con un nuovo impegno concreto per la Pace, la Solidarietà e l’Uguaglianza si potrà ravvivare il sogno del 1946. Dopo gli interventi istituzionali, il corteo si è spostato dal palazzo comunale muovendosi verso il centro, precisamente in Largo Luigi Onorati dove sono state deposte corone ai monumenti ai caduti della Prima Guerra Mondiale e per la Libertà. Come da tradizione un’ulteriore cerimonia si è svolta presso la sede dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, davanti al monumento ai caduti in mare.

Emidio Lattanzi