La chiesa di San Michele ora è tornata a splendere

La chiesa di San Michele Arcangelo è stata restaurata e restituita alla comunità di Appignano del Tronto. Grazie ai lavori, la comunità locale si è riappropriata di uno spazio completamente rinnovato non solo per la nuova copertura e le fondamenta, ma anche per i restaurati affreschi e arredi sacri. In un pomeriggio carico di emozione, il vescovo di Ascoli Piceno, Gianpiero Palmieri, i parroci e tutta la comunità hanno riaperto le porte della chiesa con grande ammirazione per le splendide decorazioni pittoriche restaurate del Pauri. "La chiesa di San Michele – ha detto il sindaco Sara Moreschini – non è un edificio normale, è un luogo ricco di momenti importanti per la comunità, pieno di sorrisi per tutti i battesimi che vi sono stati celebrati, di amore per i matrimoni a cui abbiamo assistito, di gioia per le ore di spensieratezza dell’infanzia e di riflessione per il per l’ultimo saluto ai nostri cari; tutte le emozioni, belle e tristi, che fanno parte della nostra vita, racchiuse in un luogo del cuore per ognuno di noi. Per molti giovani che non ci sono mai entrati, sarà una straordinaria occasione scoprire questo bene culturale. I miei ricordi personali sono belli: la domenica, alle 9 – prosegue emozionata il sindaco – si andava a messa, tutti insieme a San Michele. Don Vittorio, un parroco innovativo, faceva servire messa anche alle bambine, una scelta molto riformista per gli anni ‘80, e ci dava mille lire, che poi andavamo a spendere insieme ai nostri amici in giochi da Sisì o in dolciumi da Italia. Don Vittorio aveva quel passo lesto e veloce che richiamava la sua mente brillante. San Michele è una chiesa resiliente, che nel corso degli anni ha subito danni ingenti e ricostruzioni a causa di frane e terremoti, che l’hanno lesionata, abbattuta, ma non eliminata, per ultimo quello del 2016. Il 30 ottobre 2016, pochi minuti dopo la scossa di magnitudo 6.5 che ha causato ingenti danni in 4 regioni, mi precipitai in centro, e l’abside crollata sulla strada fu il primo grande pugno allo stomaco. Oggi, grazie alla ricostruzione, quel momento sembra allontanarsi e i tanti cantieri, pubblici, privati ed ecclesiastici, e di rigenerazione ci fanno ben sperare per un futuro di rinnovata resilienza per la nostra comunità".