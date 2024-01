La chiesa di Santa Lucia ancora chiusa

Allarme e preoccupazione sono espresse nel mondo degli amanti dell’arte e della musica per i ritardi nella riapertura della chiesa di Santa Lucia nel paese alto di Grottammare, chiusa da ormai un decennio. La chiesa di Santa Lucia fu voluta da papa Sisto V nel luogo in cui si trovava la modesta casa della famiglia Peretti, dove il futuro papa era nato, e fu dedicata alla patrona del suo giorno natale. La Chiese contiene uno degli organi a canne settecenteschi più importanti al mondo, già restaurato una ventina di anni fa dal celebre organaro Bartolomeo Formentelli, e da allora per 15 anni divenuto punto di riferimento internazionale per concerti tenuti da organisti anche famosi come il sommo maestro olandese Gustav Leonhardt nell’ambito del festival musicale organizzato dall`organista locale Gianluigi Spaziani. Il preziosissimo strumento costruito dal famoso Francesco Fedeli nel 1752 rischia di non tornare più a funzionare poiché non sembra che siano stati reperiti i fondi indispensabili per il suo ripristino, necessario dopo tanti anni di abbandono. Anche se la Chiesa dovesse riaprire dopo intermittenti lavori di restauro, il bene più prezioso in essa ospitato rischia di non poter mai più essere utilizzato.