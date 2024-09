La chiesa ha 50 anni. Cerimonia religiosa e stand gastronomici

Villa Sant’Antonio si prepara a celebrarei 50 anni dall’apertura al culto della propria chiesa intitolata a Sant’Antonio da Padova. Correva il 1974 quando fu inaugurata, fu il parroco don Costantino Caioni a voler realizzare la nuova chiesa. Da allora, tre parroci: don Costantino Caioni, don Giacomo Scialanga e attualmente don Paolo Sabatini. La chiesa di Sant’Antonio da Padova sorge su un’area donata dai coniugi Ernestina Seghetti e Damaso Panichi. Il 5 agosto del 1969 fu posta la prima pietra. Il 25 agosto del 1974 fu portata a termine. La ditta che realizzò l’opera era quella di Giacomo Mandozzi di Castel di Lama, mentre il progetto fu curato dall’ingegnere Giovanni Mestichelli originario di Castel di Lama. La chiesa ha una pianta a forma di stella cometa, simboleggia una grande tenda sostenuta da potenti pilastri in cemento armato. Don Paolo e i fedeli stanno raccogliendo testimonianze per poter realizzare una pubblicazione. La comunità di Villa Sant’Antonio si appresta a ricordare quell’evento con un ricco programma di celebrazioni che prenderanno il via oggi, oltre a quelle eucaristiche domenicali, alle 19 si terrà la messa presieduta dal vescovo Gianpiero Palmieri. Per l’occasione è stata invitata la prima coppia che si è sposata nella nuova chiesa, la prima persona che è stata battezzata e anche tutti i ragazzi che il 15 settembre del 1975 ricevettero la prima comunione nella nuova chiesa. Sempre oggi verrà inaugurato il piazzale retrostante la chiesa, che sarà denominato ‘Largo Sant’Antonio’. Questa sera pennette al pomodoro, offerte dalla parrocchia, musica e animazione con Ubby dj, stand gastronomici e area bambini.

Maria Grazia Lappa