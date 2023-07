La chiesetta di Santa Cristina Inaugurazione e grande festa

Tutto è pronto a Colli per i festeggiamenti di Santa Cristina, che si terranno il 29 e il 30 luglio. Per l’occasione verrà inaugurata la chiesetta omonima, restituita al suo antico splendore, grazie ad un importante intervento di restauro. Il complesso di Santa Cristina, caratterizzato dalla chiesetta e della fonte rappresenta un fatto sbalorditivo per l’intrecciarsi di culti e riti, che denotano un’importanza fuori dal comune. La fonte dovrebbe risalire al XVIII secolo, forse costruita in concomitanza con i lavori per la chiesa omonima. Definita miracolosa dalle popolazioni, fa parte delle Fonti del Latte, frequentate dalle mamme in allattamento per assicurarsi con dei riti un flusso di latte costante per il nascituro.

La festa in onore della santa è stata rispolverata e quest’anno è alla sua quarta edizione, negli scorsi anni, sempre in occasione dei festeggiamenti, è stata inaugurato il restauro della fonte dedicata a Santa Cristina, raggiungibile dal centro storico di Colli, grazie ad un sentiero naturalistico, anche questo oggetto di importi interventi. L’inaugurazione della cappella non sarà l’unica novità, perché probabilmente, lavori permettendo, verrà riaperta anche Piazza XXV Aprile, oggetto anche questa di un’importante ristrutturazione, oltre agli impianti fognari e di conduttura delle acque è stata risistemata tutta la pavimentazione del centro storico, che restituirà una nuova luce al paese. Il costo complessivo dell’intervento sulla chiesetta di Santa Cristina è di circa 200mila euro. Nell’ambito dei lavori di restauro della chiesa è stata fatta una particolare scoperta, che arricchisce la già suggestiva storia dell’edificio religioso.

Da un preliminare esame della documentazione archivistica, secondo gli esperti della Soprintendenza dei beni culturali, si tratta di una tomba, che fungeva da sepolcro al corpo di un uomo, deposto all’interno di una cassa lignea. La sepoltura, sembra attribuibile a uno dei componenti della famiglia, che allora risultava proprietaria dell’oratorio, lì tumulato nella prima metà dell’800, a dispetto di quanto imponeva l’Editto Napoleonico emanato a Saint Cloud nel 1804. Ciò che ha reso la scoperta estremamente interessante sono le tracce evidenti della veste indossata dall’uomo al momento della deposizione. L’asportazione dello scheletro hanno permesso di mettere in luce una seconda sepoltura, più antica della costruzione della chiesa stessa. Per quanto riguarda i festeggiamenti si protrarranno nei due giorni 29 e 30, dalle 18, nel centro storico Per l’occasione si terrà il mercatino dell’artigianato, inoltre anche Food& Beverage, Bubble Street Festival, animazione per i più piccoli, giochi in legno, Dj set e cabaret. La festa è promossa dal Comune con la collaborazione della Pro Loco e del Bim (Bacino imbrifero, montano del Tronto.

Maria Grazia Lappa