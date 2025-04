La ciclabile fa altri passi avanti:: "Risorse per la mobilità sostenibile"

Da Ascoli al mare in bicicletta. E’ stato approvato in giunta, proprio in questi giorni, l’ultimo lotto di collegamento per ciò che riguarda la pista ciclabile, e in particolare il tratto che collegherà Villa Sant’Antonio a Colli. "Si tratta di un lavoro importante e impegnativo – spiega, a tal proposito, il sindaco Marco Fioravanti –. Siamo riusciti, in tal senso, a portare a casa delle risorse fondamentali per migliorare la mobilità sostenibile e addirittura rendere possibile andare al mare in bici. E’ presto per parlare di tempistiche, ma stiamo lavorando sulla progettazione. Poi ci sarà la gara per appaltare i lavori. Ovviamente, non mancheranno delle problematiche: innanzitutto perché passiamo vicino al fiume e poi perché attraverseremo altri Comuni".

Il sindaco, al contempo, fa anche il punto della situazione sui lavori che riguardano invece la realizzazione del maxi ponte che collegherà il quartiere di Monticelli con l’area Castagneti. "Abbiamo incontrato più volte i commercianti di via Piceno Aprutina e via del Commercio – prosegue Fioravanti –. Purtroppo, ci sarà un momento in cui dovremo chiudere la strada o alleggerire il traffico, aprendo solo in un senso di marcia. Dobbiamo, infatti, abbassare la quota e poi potremo lavorare anche sulle due rotatorie. In realtà, abbiamo dato il mandato per progettarle: una in via Tevere, a Monticelli, e una proprio a ridosso di via Piceno Aprutina, appunto. Allungheremo il sottopasso e il cavalcavia sotto la ferrovia andrà ad uscire verso il piazzale. Il nuovo sottopasso sarà più basso".

Tra i prossimi interventi che verranno avviati dall’amministrazione comunale, poi, ci sarà anche la realizzazione del ‘Parco della Salute’ sempre a Monticelli. "Siamo nella fase di confronto e progettazione – conferma il sindaco –. E’ stato già svolto un incontro con gli abitanti del quartiere, per cercare anche di informarli e recepire da loro alcune utili indicazioni. Sarà il primo parco di questo genere nelle Marche, completamente inclusivo e pensato anche alle persone con disabilità. Un luogo che avrà anche e soprattutto un ruolo sociale, con spazi ad hoc dedicati ai bambini, agli anziani e agli sportivi. Sono sicuro – conclude Fioravanti – che, grazie al ‘Parco della Salute’, tante persone verranno appositamente ad Ascoli per vivere un’esperienza diversa".

Matteo Porfiri